Deviza
otthonteremtési támogatás
Otthon Start Program
közszolgálati jogviszony

2026. január 1-jétől elérhető lesz az ingyenes lakáshitel – mutatjuk, kik vehetik igénybe

Állami otthontámogatással segíti a kormány a közszolgálatban dolgozókat: évi nettó egymillió forint jár majd a lakáshitel törlesztésére vagy új lakás vásárlására. Az egymillió forintos éves otthontámogatás pedig nem jelent mást, mint hogy ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start hitel.
VG
2025.10.28, 17:23
Frissítve: 2025.10.28, 17:41

A tegnap megjelent jogszabálytervezet szerint minden közszolgálatban dolgozó éves szinten 1 millió forint lakástámogatást kap az államtól, ez havi 83 333 forint. Ez az összeg felhasználható lakáshitel törlesztésére vagy lakásvásárlásnál az önerő kiegészítésére. Sőt, ha a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak lesznek a támogatásra.

Az egymillió forintos éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy az erre jogosultak számára ingyenessé válhat az Otthon Start hitel / Fotó: Shuttertstock

Kik jogosultak az évi egymilliós támogatásra?

Évi nettó egymillió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

  • a kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói
  • a közszolgáltatási intézmények dolgozói
  • az egészségügyi szolgáltatók dolgozói
  • egyéb kategóriák: közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók, valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaidejük, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Mire fordítható a támogatás, és hogyan működik a felhasználás?

A legfontosabb, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

  1. meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakás kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vagy zárt végű lízingdíj fizetésére) és
  2. új lakáshitelhez önerőként.

Fontos kizárás! A frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.

Ingyenessé válhat az Otthon Start hitel

A támogatás tökéletesen illeszkedik az Otthon Start hitelprogramhoz. Ezzel a konstrukcióval kombinálva az egymillió forintos éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy 

ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start.

Konkrétan nem kell kamatot fizetniük, sőt a kamat negatív

 

Tekintettel arra, hogy az éves egymillió forint változatlan, bármennyi hitelt vesz is fel az igénylő, matematikailag egyértelműen adódik, hogy minél kevesebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás kedvező hatása. Nagyon lényeges azonban a futamidő szerepe is: a rövidebb futamidő jelen esetben ugyanis azt jelenti, hogy kevesebb ideig tudja kihasználni az otthontámogatást az arra jogosult adós. 

Az egyetlen érdemi kockázat az, hogy nincs garancia a támogatás 25 éven keresztüli fennmaradására, maga a jogszabálytervezet szövege ugyanis nem garantálja ezt.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

