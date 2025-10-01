2026. január 1-jétől elérhető lesz az ingyenes lakáshitel – mutatjuk, kik vehetik igénybe

A tegnap megjelent jogszabálytervezet szerint minden közszolgálatban dolgozó éves szinten 1 millió forint lakástámogatást kap az államtól, ez havi 83 333 forint. Ez az összeg felhasználható lakáshitel törlesztésére vagy lakásvásárlásnál az önerő kiegészítésére. Sőt, ha a házastárs vagy élettárs szintén a közszférában dolgozik, mindketten jogosultak lesznek a támogatásra.

Az egymillió forintos éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy az erre jogosultak számára ingyenessé válhat az Otthon Start hitel / Fotó: Shuttertstock

Kik jogosultak az évi egymilliós támogatásra?

Évi nettó egymillió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

a kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói

a közszolgáltatási intézmények dolgozói

az egészségügyi szolgáltatók dolgozói

egyéb kategóriák: közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók, valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaidejük, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Mire fordítható a támogatás, és hogyan működik a felhasználás?

A legfontosabb, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakás kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vagy zárt végű lízingdíj fizetésére) és új lakáshitelhez önerőként.

Fontos kizárás! A frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.

Ingyenessé válhat az Otthon Start hitel

A támogatás tökéletesen illeszkedik az Otthon Start hitelprogramhoz. Ezzel a konstrukcióval kombinálva az egymillió forintos éves otthontámogatás nem jelent mást, mint hogy

ezen réteg számára ingyenessé válhat az Otthon Start.

Konkrétan nem kell kamatot fizetniük, sőt a kamat negatív.