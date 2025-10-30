Deviza
Nincs vége a béremeléseknek: újabb 15 százalékos béremeléseket jelentett be Gulyás Gergely – mutatjuk kik járhatnak jól

A közszférában dolgozók helyzetét a lakástörlesztésre fordítható évi 1 millió forintos támogatás is segíti. Gulyás Gergely most a szociális és kulturális ágazatban jelentett be újabb béremelést.
VG
2025.10.30, 10:01

Már egy ideje lehetett tudni, hogy a kormány nagy béremelésre készül a szociális ágazatban, miután erről előbb Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a hónap elején, egy hónapon belülre ígérve a bejelentést, majd Orbán Viktor miniszterelnök is belengette a fizetésemelést a parlamentben.

Érkezik a béremelés a szociális ágazatban is/Fotó: Northfoto

A kormányfő október 20-án mondta el az Országgyűlésben, hogy a béremelési politika eredményes, hiszen a bérek ma sokkal magasabban vannak, mint voltak korábban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az emelési stratégia keretében most egy-egy ágazatot választanak ki, amelyekben nagyobbat emelnek. A következő terület pedig a szociális és kulturális ágazat lehet, ahol lökésszerű béremelésre lehet számítani, aminek mértéke 10-20 százalék között lehet.

Ekkora béremelés várható a szociális és kulturális ágazatban

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely most azt is elmondta, hogy pontosan mennyivel nőhet a szociális és kulturális dolgozók bére jövőre: a tárcavezető szerint 

a kormány 15 százalékos béremelésről döntött a területen, 

ami nem vonatkozik a nevelőszülőkre, az ő esetükben ugyanis jobb a helyzet, így a területre fordított állami forrásokat megduplázzák.

Gulyás Gergely bejelentése nem sokkal követi Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter közlését, mely szerint január elsejétől a kormányhivatali dolgozók bére is 15 százalékkal emelkedik. A tárcavezető egészen pontosan azt mondta, hogy januártól 15 százalékkal emelkedik a köztisztviselők bére, és jó esély van arra, hogy a kormánytisztviselőknél is ugyanekkora emelés történjen.

A kormány emellett a közszolgálatban dolgozóknak évi egymillió forintot is ad, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak. Ezeket az intézkedéseket egészítik ki a Gulyás Gergely által most bejelentett 15 százalékos béremelések a szociális és a kulturális ágazatban.

