Újabb béremelést jelentettek be: rövidesen kiderülnek a részletek – az orvosok és pedagógusok után most ők következnek

Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy több pénz jut gyermekvédelemre. Egy hónapon belül pedig a szociális dolgozók béremeléséről jöhet bejelentés.
K. B. G.
2025.10.09., 10:58
Fotó: shutterstock

A gyermekvédelem kérdése is szóba került a csütörtöki kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány arról döntött, hogy a terület 17 milliárd forint többletforrást kap és januártól béremelés is jön.

Psychologist,Supporting,Girl,In,Difficult,Situation
A szociális dolgozók január elsejétől béremelésre számíthatnak / Fotó: Media_Photos

A tárcavezető arról is beszélt, hogy határozottan nem elegendő az 1500 forintos keret, ami a gyermekvédelemben a napi étkezésre jut, egyebek mellett ez is az oka a területre szánt újabb forrásoknak.

Béremelés a szociális dolgozók számára

Gulyás Gergely szerint több javaslat is van a kormány asztalán, és a kabinet ezek mindegyikét támogatni is fogja, valamint január elsejétől béremelésre is számíthatnak az ágazat dolgozói. Azt nem árulta el, hogy a szociális dolgozók bére mennyivel fog emelkedni, de azt elmondta, hogy 

a bejelentésre egy hónapon belül sor fog kerülni.

Tehát az orvosok és a pedagógusok bérének elmúlt években történt rendezése után hamarosan a szociális dolgozók fizetése is emelkedésnek indulhat a tárcavezető szerint. Mint ismert, az orvosok bérét 2021-ben emelte jelentősen a kormány, míg a pedagógusok bérének emelése idén januárban kezdődött meg, de a tervek szerint a folyamat jövőre és 2027-ben is folytatódhat.

