Megvette a Ringiert az Indamedia – új kézbe került a Blikk, a Glamour és a Kiskegyed

Az Indamedia felvásárolta a Ringier legtöbb kiadványát. Az ügylet többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, a Kiskegyed, a Glamour és az EgészségKalauz.
VG
2025.10.31, 12:11
Frissítve: 2025.10.31, 12:27

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, Kiskegyed és az EgészségKalauz. A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG) – írta pénteken az Indamedia Csoport és a Ringier a közös közleményükben.

Új kézbe került a Blikk, a Glamour és a Kiskegyed Happy,Business,Asian,Manager,Handshaking,Client,At,Meeting.,Smiling,Female
Új kézbe került a Blikk, a Glamour és a Kiskegyed / Fotó: David Gyung / Shutterstock

A mostani tranzakció után az Indamedia olyan szegmensekben is megjelenik, ahol eddig nem voltak termékei. A tranzakció magában foglalja: 

  • a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, 
  • a Vasárnapi Blikk hetilapot, 
  • az EgészségKalauz egészségügyi portált, 
  • a Kiskegyed és a Glamour női magazinokat, 
  • az Auto Bild autós magazint, 
  • más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár online magazint, 
  • különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

„Ez egy nagyon jó megoldás a Ringier Csoport és a magyarországi médiamárkáink számára. Magyarországi médiaportfóliónk eladása stratégiai döntés, amely csak erre az országra korlátozódik. Lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásainkat a meglévő európai és afrikai piacunkra összpontosítsuk” – mondta Marc Walder, a Ringier vezérigazgatója.

Kovács Tibor, a Ringier Hungary ügyvezető igazgatója elmondta, hogy „ez a tranzakció egy fontos új fejezetet nyit a korábbi Ringier médiamárkák életében. Az Indamediával ezek a kiadványok olyan tulajdonosra tesznek szert, amely már bizonyított a magyar piacon, és amely nemcsak a növekedésüket, de az újságírói kiválóság megtartását is biztosítja”.

Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonosa és vezérigazgatója szerint „az Indamedia ezzel a tranzakcióval fontos mérföldkőhöz ért növekedési stratégiájában. A Ringier Hungary felvásárlása révén egy eredményesen működő, az Indamediához hasonló méretű, a piacon erős pozíciókkal rendelkező médiavállalat kerül a cégcsoporthoz, melynek sikeres márkái meghatározó szerepet töltenek be a hazai médiapiacon mind print, mind online és rendezvény területen”.

A Profession és a Sportal.hu a Ringiernél marad.

Nemzetközi portfóliójának részeként a Ringier a jövőben is működteti online piacterét és sportmédia üzletágát Magyarországon: a médiaportfólió értékesítése nem érinti a Professiont, Magyarország vezető állásportálját, valamint a Ringier Sports Media Group részét képező Sportal.hu sportplatformot.

