Ukrajna a magyar médiát támadja: cserébe Magyarország 12 ukrán internetes portált blokkol

Magyarország 12 ukrán internetes portált blokkolt, miután kiderült, hogy Ukrajna letiltotta az Origo és a Demokrata oldalakat. Tükörrendelkezést követelt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely Facebook-oldalán tájékoztatott az új tükörrendelkezésről, amely Ukrajna számos hírportálját letiltja Magyarországon / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, hogy szeptember 29-től Magyarországon 12 ukrán hírportál lesz elérhetetlen, köztük az Ukrajinszka Pravda, a TSN, az Oboz.ua és több más oldal is.

Magyarország válasza az ukrán cenzúrára

– áll a politikus közleményében.

Gulyás szerint Ukrajna azért hozhatta meg ezt a döntést, mert az illetékes lapok „kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról és Ukrajna fegyveres támogatásáról”. A döntéssel az alábbi oldalak letiltását kezdeményezte a miniszter:

tsn.ua

pravda.com.ua

oboz.ua

insiderinfo.com.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua/

zakarpattya.net.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Ukrajna cserébe a magyar oldalakat blokkolja

Gulyás hozzátette, hogy Ukrajna blokkolta a külföldi, többek között a magyar portálokat, mert azok kritizálták az Oroszország ellen bevezetett szankciókat és a nyugati országok Ukrajnának nyújtott katonai támogatását, valamint kijelentették, hogy az Európai Unió és a NATO hatástalan.

Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők. Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra

– hangsúlyozta a miniszter posztjában.