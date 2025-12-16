Felszabadult az anyósülés a Tesla robotaxijában – katapultált az árfolyam

Egyéves csúcsához közelít a Tesla részvényárfolyama, amely 5 százalékos ugrással honorálta Elon Musk friss bejelentését a robotaxiprojekt előrehaladásáról.

Elon Musk, a Tesla vezére szerint a robotaxizás jelenti a Tesla közeljövőjét / Fotó: AFP

A Tesla jövőjét és készpénztermelő képességének radikális javulását alapjaiban meghatározó robotaxizás területén mérföldkőhöz ért Musk cége: az üzletember a X-en tette közzé, hogy olyan biztonsági szintre értek, hogy a továbbiakban nincs szükség az anyósülésen utazó és a kocsi mozgását felügyelő ember, azaz a „safety monitor” jelenlétére. Az ő szerepe egyébként fontos volt, mert folyamatosan

figyelte az autó viselkedését,

vészhelyzetben be tudott avatkozni,

meg is állíthatta az autót,

jelezhette a központnak a rendszer hibáit,

sőt egyes esetekben átvehette az irányítást. Utóbbit modelltől és tesztfázistól függően. Az „aktív utaskísérő” szerepét betöltő ember tehát kiszállhat, a sofőrülésen azonban nem lesz üresedés egy ideig, a kormány mögül nem hiányozhat az azonnali beavatkozásra képes vezető.

A Tesla ezúttal jó úton halad az elemzők szerint

A következő lépés az lesz, hogy ha ő is kiszáll, de ez még messze van, hiszen a Tesla a texasi Austinban folytatott tesztjeit még értékelik a hatóságok, és a váratlan hibák garantált kiszűrése és gyors kezelése még nem megoldott.

Musk utalást tett ugyan arra, hogy biztonsági sofőrre – aki jogilag felelős az autó irányításáért, mozgathatja a kezelőszerveket – sem lesz ezentúl szükség, de azt ő sem jelentette ki ex cathedra, hogy a driverless üzemmódban folytat(hat)ják a teszteket. Legfeljebb a leszűkített tesztpályán nyílhat erre lehetőség.

A teszteket felügyelő hatóság nem nyilatkozott, úgyhogy ebben a kérdésben a tényeket hírhedten lazán kezelő Musk szavaira kell hagyatkozni. Seth Goldstein, a Morningstar vezető részvényelemzője szerint nem is ezen van a lényeg, hanem azon, hogy Musk ezúttal tartja az ígéretét, miszerint a robotaxizásra és az Optimus humanoid robot fejlesztésére koncentrálnak a jövőben, s ennek jegyében az egy éve bemutatott, volán és pedálok nélküli Cybercab robotaxijuk sorozatgyártását is megkezdik 2026-ban.