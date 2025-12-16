Felszabadult az anyósülés a Tesla robotaxijában – katapultált az árfolyam
Egyéves csúcsához közelít a Tesla részvényárfolyama, amely 5 százalékos ugrással honorálta Elon Musk friss bejelentését a robotaxiprojekt előrehaladásáról.
A Tesla jövőjét és készpénztermelő képességének radikális javulását alapjaiban meghatározó robotaxizás területén mérföldkőhöz ért Musk cége: az üzletember a X-en tette közzé, hogy olyan biztonsági szintre értek, hogy a továbbiakban nincs szükség az anyósülésen utazó és a kocsi mozgását felügyelő ember, azaz a „safety monitor” jelenlétére. Az ő szerepe egyébként fontos volt, mert folyamatosan
- figyelte az autó viselkedését,
- vészhelyzetben be tudott avatkozni,
- meg is állíthatta az autót,
- jelezhette a központnak a rendszer hibáit,
sőt egyes esetekben átvehette az irányítást. Utóbbit modelltől és tesztfázistól függően. Az „aktív utaskísérő” szerepét betöltő ember tehát kiszállhat, a sofőrülésen azonban nem lesz üresedés egy ideig, a kormány mögül nem hiányozhat az azonnali beavatkozásra képes vezető.
A Tesla ezúttal jó úton halad az elemzők szerint
A következő lépés az lesz, hogy ha ő is kiszáll, de ez még messze van, hiszen a Tesla a texasi Austinban folytatott tesztjeit még értékelik a hatóságok, és a váratlan hibák garantált kiszűrése és gyors kezelése még nem megoldott.
Musk utalást tett ugyan arra, hogy biztonsági sofőrre – aki jogilag felelős az autó irányításáért, mozgathatja a kezelőszerveket – sem lesz ezentúl szükség, de azt ő sem jelentette ki ex cathedra, hogy a driverless üzemmódban folytat(hat)ják a teszteket. Legfeljebb a leszűkített tesztpályán nyílhat erre lehetőség.
A teszteket felügyelő hatóság nem nyilatkozott, úgyhogy ebben a kérdésben a tényeket hírhedten lazán kezelő Musk szavaira kell hagyatkozni. Seth Goldstein, a Morningstar vezető részvényelemzője szerint nem is ezen van a lényeg, hanem azon, hogy Musk ezúttal tartja az ígéretét, miszerint a robotaxizásra és az Optimus humanoid robot fejlesztésére koncentrálnak a jövőben, s ennek jegyében az egy éve bemutatott, volán és pedálok nélküli Cybercab robotaxijuk sorozatgyártását is megkezdik 2026-ban.
Goldstein úgy véli, hogy a határidőkkel rendszerint bajban lévő Tesla alapító-vezérigazgató szavaiba kapaszkodó részvényárfolyam emelkedése is azt jelzi, hogy a projekt sínen van. A Tesla június óta teszteli Austinban a robotaxi rendszerét, egyelőre az e célra átalakított Model Y elektromos SUV-kel.
Máshol is ezt tenné, de a szabályozói hatóságok rigorózusan viszonyulnak az engedély kiadásához. Nyár végén botrány is volt abból, hogy azt állították, San Francisco körzetében, a Bay Arenában elindítják a teszteléseket, miközben erre nem is volt engedélyük.
Trump még nem teljesítette Musk összes kívánságát
Nem is lehetett, hiszen be sem nyújtották az erre vonatkozó kérelmeket. Vezetővel persze taxizhatnak, de fuvardíjat nem kérhetnek. Arizonában és Nevadában ugyan szigorúan korlátozott keretek között, de tesztelhetnék a robotaxikat. Sofőr nélkül egyetlen autójuk sem közlekedhet.
Donald Trump elnökké választásakor, tavaly november a kampányát közel 300 millió dollárral támogató Musk is triumfált, abban bízva, hogy az új washingtoni adminisztráció – amelynek egy ideig maga is dicstelen részese volt a kormányzati szervek létszámleépítésének és bezárásának koordinálásával – megengedő lesz a robotaxizás feltételeinek kidolgozásakor.
Ez a vágya még nem teljesült a Trumppal időközben látványosan szakító Tesla-vezérnek.
A robotaxizás legaktívabb szereplője, az Alphabet viszont időben ébredt, és jóval előbbre jár. A Waymo nevű leányvállalata már sofőr nélküli szolgáltatást nyújt Kaliforniában és számos amerikai nagyvárosban, 2500 darab Jaguar SUV-ból átalakított robotaxiflottával.
A rivális Waymo mérföldekkel előbbre jár
A Waymónál az első üléssor üres, az utasok hátul lehetnek csak, de vészhelyzetben ők is megállíthatják az autót, és a távfelügyeleti központtal is kapcsolatban vannak.
A vezetésbe ez utóbbi sem szólhat közvetlenül bele, azaz nem adhat gázt és nem fékezhet, csak olyan utasításokra adhat parancsot, mint a sávváltás vagy az akadályok kikerülése, illetve a robotaxi leállítása. A váratlan, döntést igénylő helyzetekben léphet közbe.
A Waymo egyébként egyre otthonosabban mozog az utakon, a CNBC információi szerint nemrég volt olyan hét, amikor 450 ezer fuvart is lebonyolított a flotta, míg áprilisban 250 ezer volt a „norma”.
A cég autói novembertől kiszabadultak Los Angeles, Phoenix és San Francisco városából, és hosszabb utakra is elmerészkedhetnek, használatukat az autópályákon is engedélyezték. A cég egyik nagybefektetője, a Tiger Global belső forrásokat idézve azt állította, hogy a robotaxijaik az ember vezette taxiknál tízszer biztonságosabbak, ezt statisztikai adatokkal is alátámasztották.
Amíg a Tesla a robotaxikat teszteli, addig a Waymo már a szolgáltatás kiterjesztésén dolgozik. A fent említett három nagyváros mellett:
- Miami,
- Washington,
- San Diego,
- Dallas,
- Houston,
- San Antonio
- és Orlando
is felkerül(t) a térképükre, míg New Yorkban, Londonban és Tokióban már tesztelik a szolgáltatást.