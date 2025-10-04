Budapesten taxizik? Lemondási díjat számol fel az egyik társaság, ha meghiúsul a fuvar - erre jobb, ha figyel

A Bolt országosan fix 1500 forintos lemondási díjat vezetett be – hívja fel a figyelmet az Origo. Az erről kiadott tájékoztatójukban a következőképpen fogalmaznak: „Tudjuk, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor le kell mondanod az utadat. Fontos azonban tudnod, hogy bizonyos esetekben lemondási díj kerül felszámításra.”

Lemondási díjat vezetett be a Bolt / Fotó: Kallus György

Mikor vonja le a Bolt a lemondási díjat?

Az utazást a rendelés leadását követően 2 percen belül díjmentesen le lehet mondani, ezt követően lemondási díjat számolnak fel.

Ha a sofőr megérkezik a felvételi címre, és az utas 5 percen belül nem jelenik meg, szintén lemondási díjat számolnak fel.

Előrendelt utaknál az utasfelvételt megelőző 30 percen belül történő lemondás esetén, illetve ha a kiválasztott felvételi időponttól számítva 5 percen belül nem jelenik meg az utas, szintén lemondási díjat számolnak fel.

Amikor valaki lemondja az utazást, az applikáció előre figyelmezteti, ha lemondási díj vonatkozik rá. Az egyes kategóriákhoz tartozó díjak az appban találhatók meg: ki kell választani a kategóriát, majd rá kell kattintani az „i” információs ikonra a név mellett.

A lemondás pillanatában értesítést kapunk az appban, ha a díj vonatkozik ránk.

A taxitársaság a rendelés részleteiről összesítőt küld az appban megadott e-mail-címre.

A Bolt alkalmazásával kapcsolatban az Origo szakértője korábban megállapította, hogy az modern és intuitív, számos extra funkciót kínál, mint például az útvonal előzetes megtekintése, az ár becslése és a sofőr értékelése – erről itt olvashat bővebben.