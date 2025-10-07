Deviza
Nógrád
Vizslás
önkormányzat

Ebbe a nógrádi faluba kizárólag mintapolgárok költözhetnek — érettségi, erkölcsi bizonyítvány, nullás adóigazolás és személyes felvételi is kelleni fog

A Nógrád vármegyei Vizslás rendkívül szigorú feltételekhez köti az új lakók beköltözését, élve a nyáron elfogadott önazonossági törvény adta lehetőséggel. A helyiek szerint a cél a falu hagyományainak és közbiztonságának megőrzése, ám a rendelet gyakorlatilag kizárhatja a kívülről érkezőket.
VG
2025.10.07, 16:25
Frissítve: 2025.10.07, 16:44

Újabb település élt a júniusban elfogadott önazonossági törvény adta lehetőséggel, amely felhatalmazza az önkormányzatokat a beköltözések korlátozására. Vizslás a következő falu a sorban, amely szigorúan állította össze a letelepedési követelményrendszerét — közölte a pénzcentrum.

Palkonya, falu, magyar falu, vizslás, adó,érettségi
Ez a magyar falu meghúzta a határokat: érettségit, nullás adóigazolást is kérnek az új beköltözőktől / Fotó: Airpixel - Drone imagery / Shutterstock

A mintegy ezerlakosú faluban az önkormányzatnak, az eladásra kínált ingatlan szomszédainak és a helyi ingatlantulajdonosoknak elővásárlási joguk van. Lakcímet csak az létesíthet, aki:

  • erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét,
  • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,
  • nullás adóigazolást nyújt be,
  • legalább két év alatt 365 nap biztosított munkaviszonyt igazol,
  • részt vesz egy személyes meghallgatáson a képviselő-testület előtt,
  • valamint megfizeti a betelepülési hozzájárulást – ez az ingatlan vételárának 10 százaléka, vagy ingatlanszerzés nélkül 150 ezer forint.

A rendelet megszegése akár 200 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Az önkormányzat indoklása szerint a szabályozás célja Vizslás társadalmi értékeinek, hagyományainak és jellegének megőrzése, a helyiek életmódjának és szokásainak védelme, valamint a közbiztonság fenntartása.

Nem Vizslás az első falu, amely élt a szabályozásokkal

Pilis városába a képviselő-testület döntése értelmében nem költözhetnek többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők – közölte pénteken a város polgármestere, László Attila. Korábban azonban például Taktaharkány is élt a lehetőséggel, noha ez elsősorban a budapesti agglomerációt és a Balaton-parti települések világát érinti.

Az önálló döntés ereje ösztönzi az önkormányzatokat

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint az intézkedések azt mutatják, hogy 

Magyarországon erős önkormányzatok vannak, ahol a helyi ügyeket meg tudják vitatni, és döntéseket tudnak hozni, és ez elégedettséggel tölti el, hiszen a törvény célja az volt, hogy amikor egy helyi közösség úgy érzi, problémaként jelentkezik számára a betelepülők „sokasága”, akkor erre valamilyen jogállami választ tudjon adni

közölte a Magyar Nemzet. Bár az önkormányzatok is tapogatják a határait ennek a jogállamiságnak, kialakul a rendeletek gyakorlata. Az alkotmányellenes rendelkezéseket vissza kellett vonni, alaptörvényes minden olyan, ami valamiféle diszkriminációt tartalmaz – jegyezte meg.

