null
Play
Moby
budapesti koncert
Budapest Park

Moby színre lép – tizenöt év után újra Budapesten koncertezik

Nem lesz unalmas a nyári koncertszezon! Moby 2026. augusztus 1-jén visszatér Magyarországra, hogy fellépjen a Budapest Park színpadán. A koncert a szervezők szerint egy olyan élményt ígér, amely az utóbbi évek új albumainak zenei irányával ötvözi a művész több évtizedes pályájának fontos momentumait. Holnap indul a jegyértékesítés!
Hajdu Gréta
2025.12.04., 16:16
Fotó: Reuters

Moby a New York-i producer-zeneszerző legutóbb 2011-ben járt Magyarországon, a soproni VOLT Fesztiválon, így a most bejelentett klubkoncert már önmagában is ritka alkalom, ráadásul egy olyan helyszínen, amely Európa egyik legnagyobb szabadtéri városi koncerttereként az utóbbi években tudatosan épít nemzetközi line-upot. 

Moby, Konzert im Velodrom, Berlin, 22.09.2024
Moby / Fotó: ddp / PIC ONE / Dirk Pagels / Reuters

Moby és az új hullám

A 60-as éveihez közelítő Moby az elmúlt években újra aktív koncertszereplővé vált: 2024-ben Play25 Live néven indult turnéra, amely a legendás, 1999-es Play album 25. évfordulóját ünnepelte, világszerte telt házas arénákban. A budapesti fellépés ennek a megújult élő koncepciónak a továbbgondolása: a koncertprogram az ambient atmoszférákat, a 90-es évek rave-klubjaiból ismerős lüktetést és a gospelből, soulos hagyományból táplálkozó vokálokat fűzi össze. A repertoárban várhatóan felbukkannak a nagy slágerek – a Porcelain, a Natural Blues, a Why Does My Heart Feel So Bad? vagy a Honey – de az utóbbi évek kooperációiból és újabb albumaiból is kaphat ízelítőt a közönség. 

A licencek királya

Moby pályája jóval túlmutat a „downtempo ikon” kategórián: az elmúlt három évtizedben úgy lett az elektronikus zene egyik arca, hogy közben a filmipar, a reklám- és sorozatvilág is felfedezte magának.

A Play dalait szinte példátlan módon licencelték reklámokhoz, mozikhoz és sorozatokhoz, ezzel új üzleti modellt is kijelölve az elektronikus előadók számára – ma már természetes, hogy egy producer bevételének komoly része szinkronjogokból jön, ennek egyik előképe Moby volt. Azóta számos nagylemezt adott ki, a kluborientált korai kiadványoktól az ambient projektjein át a legutóbbi, Always Centered at Night című, vendégénekesekkel készített kollaboratív albumig.

Az állatvédő popikon 

Moby az utóbbi években egyre hangsúlyosabban van jelen humanitárius és aktivista szerepben is: vegán életmódot népszerűsít, állatvédő és civil szervezeteket támogat, és a 2024-es európai turnéja teljes profitját állatvédő csoportoknak ajánlotta fel. A budapesti koncert ezért várhatóan nemcsak zenei retrospektív lesz, hanem személyesebb, társadalmi és környezeti üzeneteket is hordozó est – olyan produkció, ahol a klubkultúra, a poptörténet és az aktivizmus találkozik egy nyári estén a Soroksári út mellett.

A Park sem hagy ki egy ilyen ziccert

A budapesti koncert gazdasági értelemben is jól illeszkedik a Park stratégiájába: a hazai nagy nevek mellé – Halott Pénz, Bagossy Brothers Company, Kispál és a Borz – évről évre olyan külföldi produkciók érkeznek, mint Scooter, A Perfect Circle vagy Mac DeMarco, a Moby-fellépés pedig újabb erős nemzetközi név ezen a listán. A szervezők – a Charm Music Hungary – ezzel egy olyan estét pozicionálnak a szezonban, amely egyszerre szól a 90-es–2000-es évek elektronikus zenéjén felnőtt generációnak és azoknak, akik ma streamingplatformokon fedezik fel újra a korszak meghatározó albumait. A jegyértékesítés holnap reggel tíz órakor indul, a jegyekre a Budapest Park honlapján lehet majd lecsapni. 

