Komoly gázprojektbe vágott a Mol – hatmillió ember ellátása a tét, turbófokozatban a kitermelés

Az eredeti tervekhez képest nyolc hónappal korábban indul a gázértékesítés az iraki Kurdisztáni régióban.
Andor Attila
2025.10.16, 09:24
Frissítve: 2025.10.16, 10:58

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztáni régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben ma megkezdődött a kereskedelmi gázértékesítés.

gáztermelés
Nagyot ugrik a Mol gáztermelése / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A felülvizsgált ütemtervhez képest nyolc hónappal korábban leszállított KM250 napi 250 millió standard köbméterrel vagy napi 48 ezer hordó olajegyenértékkel növeli az új feldolgozási kapacitást, ami 50 százalékos növekedés, és a Khor Mor teljes termelését 750 standard köbméterre (144 hordó olajegyenérték) emeli.

A Mol 10 százalékos részesedéssel rendelkezik a Dana Gas és a Crescent Petroleum által közösen működtetett Pearl Petroleum konzorciumban. 

Jelenleg a Pearl Petroleum négy erőművet lát el földgázzal az iraki kurdisztáni régióban, amely a régió energiaigényének több mint 80 százalékát fedezi, és több mint hatmillió embert lát el.

Folyamatosan fejleszti gázüzletágát a Mol

A Mol nemrég idehaza is nagybevásárlást tartott, megvette az O&GD Endrőd környéki gázmezőit és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát. 
A mintegy ezer négyzetkilométeres területen 29 szénhidrogén-termelésre beállított kút található, a napi termelés körülbelül 1000 hordóegyenértéknyi. A bányatelkek hosszabb távon is kulcsszerepet tölthetnek be a belföldi energiaellátásban, mert kutatási lehetőségeket kínálnak. 

A megállapodás megfelel a vállalati stratégiának, amely a szénhidrogén-termelésre és az energiabiztonságra összpontosít.

A társaság bízik abban, hogy a Békés vármegyei gázmezőkkel fellendítheti a belföldi kitermelést, és megerősítheti az ország energiafüggetlenségét. A Mol csaknem 1300 kőolaj- és földgázkutat üzemeltet Magyarországon, és 150 milliárd forintot fektet be itt a kőolaj- és földgázkitermelésbe a következő három évre.

