Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszteri minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

Szja-mentesség a háromgyermekes anyáknak – elárulták, hányan kapják meg az adókedvezményt / Fotó: Vagengeim / Shutterstock

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell,

munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan. A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

Az adóhivatal annak érdekében, hogy minden érintett édesanya időben értesüljön a lehetőségről, tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak, összefoglalva a legfontosabb tudnivalókat a kedvezmény igénybevételéhez. Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat:

vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot,

vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni – jegyezte meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely továbbá elmondta, hogy a kormányülésen volt szó a minimálbér-emelésről is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavalyi megállapodást. „Az elmúlt évek gyakorlata változatlan, van egy célja a kormánynak, ha a munkaadók és munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány ezt a megállapodást elfogadja” – fogalmazott Gulyás.