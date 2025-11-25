Time Out Budapest: kedvező és fine-dining áron is kóstolhatjuk az ország topséfjeinek karácsonyi ételeit

Megnéztük a szeptemberben nyitott Time Out Market Budapest ünnepi kínálatát, hogy megtudjuk, milyen fogásokkal készülnek az idei karácsonyi szezonra.

Az ünnepi kínálat a Time Out Marketban / Fotó: Pécsi György

Decemberben a Market tizenegy étterme egy-egy különleges ünnepi fogással készül. A gasztropiac ünnepi étlapján már 3-4 ezer forint környékén is találhatók séfektől érkező fogások: a Pingrumba harisszás sütőtöksalátája gesztenyével 3850 forintért, a 101 Bistro ünnepi garnélás dumplingja 3950 forintért, míg a Hai Nam ropogós mangalicacsászár-rizstortája szintén 3950 forintért kóstolható.

A középkategóriát a prémium street food képviseli, amelyben egy kaszinótojás lazackaviárral a Casa Christától 4500 forintba kerül, a Tuning Burger mézeskalács-ízvilágú burgerét 4800 forintért kínálják.

A fine street food szegmensben már a séfek márkaértéke is erősen beárazódik: a Lira by Essencia sütőtökpürével töltött raviolija omlós marhapofával 7600 forintba kerül, míg az Anyukám Mondta szarvasgombás Pizza Tartufo nevű fogása 6550 forintért, a M’eat by Rácz Jenő BBQ kacsamellje árpagyönggyel pedig 5950 forintért érhető el.

Megnéztük a Time Out Market Budapest ünnepi kínálatát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Time Out Marketben nem csak a turisták fogyasztanak: a Corvin Palace tulajdonosa szerint gyorsan kialakult egy hazai törzsközönség. Balogh Olivér arról beszélt lapunknak, hogy a magyar vendégek aránya minden várakozást felülmúl, és sokan hetente térnek vissza. Példaként említette, hogy egyes programok

a jazzestek,

a borkóstolók

vagy a hétvégi DJ-szettek

már saját, visszajáró közönséget vonzanak. Mint mondta, még a vasárnapi „családi délutánokon” is vannak olyan családok, amelyek 8-10 fővel foglalnak asztalt minden héten, majd a gyerekprogram – ahol szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel – idejére „nyugodtan ebédelnek a szülők”. Balogh Olivér szerint ezek jól mutatják, hogy eseményalapú fogyasztás alakult ki a piacon.

Így lettek kiválasztva az éttermek a Time Out Marketba

Az éttermeket a Time Out nemzetközi szakértő csapata választotta ki, ők többször is itt voltak Magyarországon, és inkognitóban végigteszteltek rengeteg vendéglátó egységet, szorosan együttműködve a Time Out Market Budapest csapatával. Az első lépés az volt, hogy feltérképezzék, mitől válik Budapest és a környező régiók élénk és izgalmas gasztronómiai desztinációvá, ezután került összeállításra a legkiemelkedőbb éttermek képviselőinek listája.

A kóstolásokat követően kizárólag a legjobb séfek és vendéglátósok kaptak felkérést a csatlakozásra.

Fontos kiemelni, hogy a részvétel csak meghívásos alapon történik, így lett végül kiválasztva a legjobb 11 étterem. Köztük pedig nemcsak díjnyertes séfek kaptak helyet, hanem feltörekvő, új tehetségek is bemutatkoznak a kínálatban. A Time Out koncepciójának legfontosabb része a megfizethető luxus, vagyis minőségi ételek megfizethető áron. Természetesen lehet majd drágább ételkülönlegességeket is kóstolni, de ahhoz is ragaszkodtak, hogy minden étterem elérhető árú ebédmenüt is kínáljon.

Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.

A december a jó aszú hónapja

Az aszú a magyar borkultúra igazi kincse, a Tokaji borvidék különleges ajándéka, ahol a természet csodája és a borászok mestersége találkozik – mesélte lapunknak Borsos Gergely, a Time Out általános menedzsere. Mint mondta, mézes, barackos, gazdag aromái minden kortyban mesélnek a tradícióról, amely ezt a bort valódi ünnepi itallá teszi. December 10-e néhány éve már az „Aszú Day”, vagyis a nemzetközi aszúnap, amelyen világszerte tisztelegnek a királyok bora előtt, és célja, hogy tovább erősítse a tokaji aszú nemzetközi hírnevét. Kiemelte, hogy gasztropiacon minden kedden lehetőség nyílik felfedezni a legjobb aszúkat egy exkluzív kóstoló keretében, ahol válogatott pincészetek tételeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.