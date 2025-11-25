Ukrajna papírra véste, hogy az EU-nak és Amerikának is egyértelmű legyen: az övé a befagyasztott orosz vagyon – de ez is kevés lesz neki

Ukrajna az orosz invázió kezdetén befagyasztott orosz vagyonon alapuló jóvátételi hitel elfogadását sürgeti az Európai Unió részéről, egyúttal elutasítja, hogy ez alkudozás tárgyát képezze a béketárgyalások során.

A jóvátételi hitel Ukrajna újjáépítését is segíthetné / Fotó: NurPhoto via AFP

Európa nem döntött a jóvátételi hitelről, így az amerikaiak szemet vetettek az orosz vagyonra

A The Kyiv Independent részére küldött e-mailben Irina Mudra, az ukrán elnöki hivatal jogi ügyekért felelős vezetőhelyettese szerint az eszközök tartós befagyasztása vagy épp alkualapként használása csak a konfliktus elhúzódását segíti. A befagyasztott orosz eszközök azután kerültek említésre a 28 pontos amerikai béketervben, hogy az Európai Unió nem volt képes megállapodni az ezen források által fedezett 140 milliárd eurós jóvátételi hitelről Ukrajna számára.

Az amerikai béketerv szerint az összeg egy részét egy amerikai–orosz befektetési alap kapná, ám Mudra szerint ez alapvetően helytelen mind jogi, mind elvi értelemben. A hét végén tető alá hozott, ukrán és európai álláspontot is tartalmazó 19 pontos béketervből sajtóhírek szerint kikerült a hivatkozás a befagyasztott eszközökre, és időközben arról is érkeztek hírek, hogy

Ukrajna hajlandó elfogadni a módosított béketervet, igaz, egyes részletek még kidolgozásra várnak.

Bár nem világos, hogy a legújabb terveknek részét képezik-e a befagyasztott eszközök, Mudra úgy véli, hogy Ukrajna jogosan formál azokra igényt Oroszország nemzetközi jogot sértő agressziója után. Szerinte a nemzetközi jog alapján az orosz vagyon már most is Ukrajnát illeti.

Két évre fedezhetné Ukrajna kiadásait a jóvátételi hitel

Az ukrán költségvetés a következő években óriási hiánnyal néz szembe, aminek befoltozása Európára vár, miután Donald Trump amerikai elnök minden támogatást megvont az országtól. Ursula von der Leyen bizottsági elnök november 17-én a tagállamoknak írt levele szerint Ukrajnának a következő két évre 83,4 milliárd euró katonai és 52,3 milliárd euró makrofinanciális támogatásra van szüksége, amire az egyik opció a jóvátételi hitel lehet.