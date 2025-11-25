Deviza
Egyre csak hízik a kedvelt befektetés – rengeteget nyert, aki ide tette a pénzét

Egy hónap alatt több mint félezer milliárd dollárral hízott a glogális ETF-piac. Az egyre népszerűbb befektetés októberben bő 240 milliárd dollár hozamot termelt.
K. T.
2025.11.25, 19:29
Frissítve: 2025.11.25, 19:38

Semmit sem vesztett népszerűségéből a főként a nagy fokú diverzifikáció, a – már túlságosan is – széles termékválaszték és a költséghatékonyság miatt világszerte kedvelt befektetés, a tőzsdén kereskedett alap (ETF) októberben.

A népszerű befektetés, az ETF-piac bő félezer milliárd dollárral hízott egyetlen hónap alatt / Fotó: Shutterstock

A befektetési eszközkategória globális vagyona bő 3 százalékkal nőtt októberben, meghaladva ezzel a 18 143 milliárd dollárt az LSEG Lipper legfrissebb statisztikája szerint.

Az újabb, 535,9 milliárd dolláros gyarapodáshoz a múlt hónap pozitív piaci hozamai 292,7 milliárd dollárt tettek hozzá, miközben a befektetők is kitettek magukért, 243,1 milliárd dollárnyi friss megtakarítást elhelyezve az ilyen termékekbe.

Miközben a tőkepiacok az áprilisi visszaesés után kezdődött fellendülés során új történelmi csúcsra értek múlt hónapban, az egyes ETF-kategóriák vagyona is rekordot döntött.

Ezekbe az eszközökbe áramlik a friss befektetés

Ami a vásárlásokat illeti, a legkedveltebb terméktípus továbbra is 

  • a részvény-ETF, amely összesen 146,4 milliárd dollárnyi megtakarítást szívott fel a piacról. 
  • A kötvényes portfóliókba 68,6 milliárd dollár friss tőke érkezett, 
  • az alternatív ETF-ekbe 12,4 milliárd dollárt fektettek az ügyfelek, 
  • az árupiaci ETF-ek 8,7 milliárd dollár nettó értékesítéssel zárták a hónapot. 
  • A pénzpiaci termékekből 3,7 milliárd dollárnyit táraztak be, 
  • a vegyes ETF-ekbe pedig további 3,4 milliárd dollár érkezett. 
  • Az egyéb termékekből csekély 100 millió dollár távozott októberben.

A kategóriákat tovább bontva, a hónap abszolút sztárjai az amerikai részvény-ETF-ek voltak, melyekbe toronymagasan a legtöbb friss ügyfélpénz, 73,4 milliárd dollár áramlott világszerte.

A képzeletbeli dobogó második fokát a közepes futamidejű kötvény ETF-ek szerezték meg 14,2 milliárdos tőkebeáramlással, megelőzve a 13 milliárd dollárt bevonzó technológiai részvény-ETF-eket.

A legnagyobb, 2,1 milliárd dolláros visszaváltást a pénzügyi szektorkitettséget adó részvény-ETF-ek szenvedték el, és hasonló, 1,8 milliárd dollárnyi tőke távozott a kis- és mikrokapitalizációjú amerikai részvényekbe fektető termékekből is.

Az LSEG Lipper kimutatása szerint az idei első 10 hónap során kis híján 1600 milliárd dollár befektetés érkezett a tőzsdén kereskedett alapokba világszerte.

A befektetési szolgáltatók versenyében trónfosztás történt, a globális piacvezető BlackRockhoz tartozó iSharesnél ugyanis 46,6 milliárd dollárt fektettek be októberben, a szintén amerikai Vanguard ezt a volument azonban könnyedén túlszárnyalta 55,9 milliárdos tőkebeáramlással. A harmadik legerősebb értékesítést az SPDR érte el az ETF-jeibe áramló 25,4 milliárd dollárral.

 

