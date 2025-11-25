Belgiumot tönkretenné, de az unió egésze meg se érezné, ha a jóvátételi hitelt vissza kellene fizetnie

A hitelminősítők szerint nem jelenthet problémát az Európai Unió tagállamai számára az az unió területén befagyasztott orosz vagyon által fedezett 140 milliárd eurós hitel, amit Ukrajna számára nyújtana a közösség. Ugyanakkor az Euroclearnek – ahol az eszközök parkolnak – otthont adó Belgium hitelminősítése romolhat, amennyiben a tagállamok nem osztják meg a kockázatokat.

Az Euroclearben befagyasztott orosz vagyon fedezné a jóvátételi hitelt/Fotó: AFP

Az úgynevezett jóvátételi hitel két évre fedezné Ukrajna finanszírozását,, ám azon már több mint egy éve dolgozik Brüsszel, ám megállapodásra nem került sor. A javaslat értelmében a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország a háború lezárásával jóvátételt fizet Ukrajnának az országban okozott pusztításért.

A jóvátételi hitel nem rontaná az uniós tagállamok hitelminősítését

Ez azonban azt is jelenti, hogy elméletileg végül az uniós tagállamok állhatják a számlát, ám csak akkor, ha Oroszország sikeresen visszaszerzi az unió területén lévő vagyonát egy nemzetközi jogi eljárás keretében. Azonban az orosz eszközök elérhetősége miatt az S&P elemzője, Frank Gill szerint a hitelnek nem lenne jelentős hatása az uniós országok hitelbesorolásán.

A Fitch nyugat-európai államadósságok besorolásáért felelős vezetője, Federico Barriga-Salazar pedig azt mondta a Reutersnek, hogy az esetleges hitelt feltételes kötelezettségként vennék figyelembe, mely csak különleges feltételek együttállása esetén fizetendő. A hitel Salazar szerint Belgium számára nagy lehet, ha az országnak mégis fizetnie kell és a többi tagállam nem segít ebben.

A 140 milliárd euró ugyanis a belga GDP 22-23 százalékát is eléri, ám az uniós GDP-nek kevesebb mint 1 százaléka.

Az uniós hitelről egyelőre nem sikerült megállapodni Belgium és más tagállamok, valamint az Európai Központi Bank (EKB) ellenvetései miatt, mondván az orosz eszközök nyílt elkobzása ellentétes a nemzetközi normákkal és károsíthatja az euró hírnevét. Ugyanakkor az Ekonomicsna Pravda számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke, Odile Renaud-Basso arról beszélt, hogy ez a hitel a vagyon elkobzásáig még mindig nem menne el, ám jelezte azt is, hogy az ügyben az EBRD nem vesz részt.