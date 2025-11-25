Európa tényleg elszúrta: már Norvégiának is elege van, leszakíthatja magát a közös villamosenergia-hálózatról – nem bírja tovább fizetni

Norvégiában kezd elszakadni a cérna: az ország és a választók egyre ingerültebben figyelik, hogy az európai áramárak miatt náluk drágul leginkább a mindennapi élet. Berlin ragaszkodása az egységes német áramárhoz az egekbe löki az oslói számlákat, és a skandináv ország komolyan fontolgatja, hogy kiszáll az európai villamosenergia-piacból. A norvég energiaminiszter azt mondja: eljött a pillanat, amikor újra kell gondolni az egész kapcsolatrendszert.

Terje Aasland energiaügyi miniszter szerint a norvég fogyasztók viselik az európai energiapiac torzulásainak legnagyobb terhét, ezért Oslo azt fontolgatja, hogy lecsatlakozzon a kontinens áramhálózatáról / Fotó: AFP

Berlin makacssága az európai energiapiac egyik legnagyobb törésvonalát hozta felszínre. A német kormány továbbra sem hajlandó felosztani hatalmas országát külön áramár-zónákra, ragaszkodva ahhoz, hogy egy Volkswagen és egy BMW-gyár ugyanannyit fizessen az energiáért.

Ez politikailag érthető, gazdaságilag stabil, de regionálisan katasztrofális – különösen Norvégiára nézve.

A norvég háztartások kilencven százaléka valós időben fizet az áramért, így a piaci árak minden ugrása azonnal lecsapódik. Míg a németek fix díjas szerződéseikkel észre sem veszik, ha nő a tőzsdei ár, addig Oslóban egy esti forró zuhany akár 4 euróval terheli meg a családi pénztárcát. Ez nyers valóság, és a norvégok egyre kevésbé érzik úgy, hogy ezért az EU-nak köszönettel tartoznának.

A helyzet politikailag is súlyosbodik. Egyre többen tartják Brüsszelt bűnbaknak, és már a norvég-dán összekötő kábelek jövője is kérdésessé vált – pedig ezek évtizedeken át a kölcsönös ellátásbiztonság jelképei voltak.

Terje Aasland norvég energiaminiszter szerint az 1975-ös helyzethez képest minden megváltozott. Akkoriban napközben Norvégia küldte délre a vízerőművekből termelt áramot, éjszaka pedig visszakapta a dán szénerőművek feleslegét. „A szimmetria a kulcs” – mondta az Euractivnak . Mára viszont a szél- és napenergia hullámzó termelése felborította ezt az egyensúlyt, és azon túl, hogy Norvégia áramexportja megháromszorozódott, egyre erősebb a félelem: mindez a fogyasztók kárára történik.

Norvégia otthagyhatja az európai hálózatot

Aasland most Statnett jelentésére vár, majd eldönti, mi legyen a kábelek sorsa. És ha kell, Norvégia akár vissza is húzódhat az európai piacról.