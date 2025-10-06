A drágulásvonaton nincs fék: itthon soha nem drágított ekkorát az HBO Max, mint most

Drágul az egyik legnépszerűbb streamingplatform: novembertől több ezer forinttal többet kell fizetni az HBO Max-előfizetésért. A Warner Bros. Discovery szolgáltatója „az előfizetést érintő változásokról” beszél, de a valóság ennél egyszerűbb – átfogó áremelés jön, amely minden csomagot érint, a haviakat és az éveseket egyaránt.

A drágulásvonaton nincs fék: jelentősen emel az HBO Max is / Fotó: Hamara

Drágul az HBO Max, de egy jó hír így is van

A Standard csomag havi díja 2790 forintról 3490 forintra nő, míg a Prémium csomag 3890-ről 4590 forintra emelkedik. Ez 25-30 százalékos áremelést jelent, ami az HBO Max hazai történetének eddigi legnagyobb díjmódosítása.

Az éves konstrukciók is követik a drágulást:

a Standard éves előfizetés 27 900 forintról 34 900 forintra;

27 900 forintról 34 900 forintra; a Prémium éves csomag 38 900-ról 45 900 forintra nő;

38 900-ról 45 900 forintra nő; a Sport kiegészítő ára egyelőre nem változik, továbbra is 1200 forint havonta.

Akik korábban – például az HBO GO-ról váltáskor – kaptak örök 33 százalékos kedvezményt, azoknál is módosul a díj: 1850 forintról 2290 forintra nő a havidíj.

A változás 2025. november 6-tól lép életbe minden meglévő előfizetőnél.

Az addigi számlázási ciklusokban még a régi díjak érvényesek, de új előfizetés vagy csomagváltás esetén már most is az emelt díjat kell fizetni.

Luxuscikk lett már a streaming, az árak alapján legalábbis

Az HBO Max áremelése nem egyedi eset: 2025-ben gyakorlatilag minden nagy streamingplatform korrigálta az árait. A szolgáltatók a növekvő tartalomgyártási költségekre, az inflációra, valamint a globális konszolidációs nyomásra hivatkoznak. A Warner Bros. Discovery az utóbbi hónapokban több piacon is árat emelt, miközben a „Max” név 2024-es bevezetése után idén nyáron visszaváltotta a márkát HBO Maxra.

A streamingpiacon 2024 végétől 2025-ig szinte minden szolgáltató emelt – néhol akár több lépcsőben is. A Netflix 2024 augusztusában hajtott végre áremelést Magyarországon:

Alapcsomag: 2490 → 2890 forint/hó;

Standard: 3990 → 4990 forint/hó;

Prémium: 4990 → 5990 forint/hó.

A cég azzal indokolta a lépést, hogy továbbra is finanszírozni kívánja a saját gyártású sorozatait és filmjeit, például a Squid Game (Nyerd meg az életed) 2. évadát vagy a A 3-test-probléma (3 Body Problem) folytatását.