A drágulásvonaton nincs fék: itthon soha nem drágított ekkorát az HBO Max, mint most

A november 6-tól életbe lépő díjemelés minden előfizetőt érint, a Standard és a Prémium csomag egyaránt drágul. Az HBO Max lépése csak egy újabb jelzés: a streaming már nem a korlátlan, olcsó szórakozás szinonimája, hanem egyre inkább luxustermék.
Gergely Máté
2025.10.06, 18:00
Frissítve: 2025.10.06, 19:17

Drágul az egyik legnépszerűbb streamingplatform: novembertől több ezer forinttal többet kell fizetni az HBO Max-előfizetésért. A Warner Bros. Discovery szolgáltatója „az előfizetést érintő változásokról” beszél, de a valóság ennél egyszerűbb – átfogó áremelés jön, amely minden csomagot érint, a haviakat és az éveseket egyaránt. 

A drágulásvonaton nincs fék: jelentősen emel az HBO Max is
A drágulásvonaton nincs fék: jelentősen emel az HBO Max is / Fotó: Hamara

Drágul az HBO Max, de egy jó hír így is van

A Standard csomag havi díja 2790 forintról 3490 forintra nő, míg a Prémium csomag 3890-ről 4590 forintra emelkedik. Ez 25-30 százalékos áremelést jelent, ami az HBO Max hazai történetének eddigi legnagyobb díjmódosítása.

Az éves konstrukciók is követik a drágulást:

  • a Standard éves előfizetés 27 900 forintról 34 900 forintra;
  • a Prémium éves csomag 38 900-ról 45 900 forintra nő;
  • a Sport kiegészítő ára egyelőre nem változik, továbbra is 1200 forint havonta.

Akik korábban – például az HBO GO-ról váltáskor – kaptak örök 33 százalékos kedvezményt, azoknál is módosul a díj: 1850 forintról 2290 forintra nő a havidíj.

A változás 2025. november 6-tól lép életbe minden meglévő előfizetőnél. 

Az addigi számlázási ciklusokban még a régi díjak érvényesek, de új előfizetés vagy csomagváltás esetén már most is az emelt díjat kell fizetni.

Luxuscikk lett már a streaming, az árak alapján legalábbis

Az HBO Max áremelése nem egyedi eset: 2025-ben gyakorlatilag minden nagy streamingplatform korrigálta az árait. A szolgáltatók a növekvő tartalomgyártási költségekre, az inflációra, valamint a globális konszolidációs nyomásra hivatkoznak. A Warner Bros. Discovery az utóbbi hónapokban több piacon is árat emelt, miközben a „Max” név 2024-es bevezetése után idén nyáron visszaváltotta a márkát HBO Maxra

A streamingpiacon 2024 végétől 2025-ig szinte minden szolgáltató emelt – néhol akár több lépcsőben is. A Netflix 2024 augusztusában hajtott végre áremelést Magyarországon:

  • Alapcsomag: 2490 → 2890 forint/hó;
  • Standard: 3990 → 4990 forint/hó;
  • Prémium: 4990 → 5990 forint/hó.

A cég azzal indokolta a lépést, hogy továbbra is finanszírozni kívánja a saját gyártású sorozatait és filmjeit, például a Squid Game (Nyerd meg az életed) 2. évadát vagy a A 3-test-probléma (3 Body Problem) folytatását.

Az Apple 2024 novemberében emelt: a havidíj 1990 forintról 2790 forintra nőtt. A vállalat a döntést a produkciós költségek emelkedésével és a tartalomkínálat bővülésével magyarázta. Az Apple TV+ kínálata az utóbbi időben jóval erősebb lett – többek közt a Severance és a Foundation új évadai érkeznek a platformra.

A Disney+ 2025 júniusában módosította az árait, amikor több országban bevezette a hirdetéses előfizetést is (Magyarországon ez még nem elérhető). Nálunk az új csomagstruktúra így alakult:

  • Standard: 2990 forint/hó;
  • Prémium: 4890 forint/hó.

Az áremeléshez új funkciók is társultak – például a 4K felbontás és a Dolby Atmos hang csak a Prémium csomagban érhető el. A Disney most az államokban is nagyot emel, ami most már a negyedik egymást követő év, hogy a Disney árat emel. Amikor 2019-ben elindult a platform, még 6,99 dollárért kínálták a havidíjat – azaz bő öt év alatt majdnem megháromszorozódott az ár.

A streaming világában 2025-re lezárult a „filléres szórakozás” korszaka, és megkezdődött a profitra optimalizált árazás ideje. Az előfizetőknek így egyre tudatosabban kell mérlegelniük, melyik szolgáltatás éri meg és mikor. Egy dolog azonban biztos: olcsóbb nem lesz.

