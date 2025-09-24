Deviza
Így válik luxuscikké a streaming: a Disney is tovább emeli az előfizetéseinek árát - vége a spórolós jólétnek

Újabb áremelést jelentett be a Disney, amely néhány éven belül már negyedszer változtatja az előfizetés díjait. A Disney+ drágulása mellett a Netflix, a Spotify és az Apple TV+ is emelt, a streamingköltségek gyorsan nőnek. A streaming már nem spórolós alternatíva, hanem egyre inkább luxuscikk.
Gergely Máté
2025.09.24, 19:23

Amikor 2019-ben elindult a Disney+, sokan a Netflix olcsóbb alternatíváját látták benne. Azóta azonban sok minden megváltozott: a streamingóriások immár nem a minél gyorsabb terjeszkedésre hajtanak, hanem a nyereségességre. Ennek egyenes következménye lett a Disney+ drágulása és a folyamatos áremelési hullám. A trend nem állt meg: a Spotify, a Netflix, az Apple TV+ és más platformok is hasonló utat követnek.

Újabb Disney+ drágulás: rekorddrága lett a streaming
Újabb Disney+-drágulás: rekorddrága lett a streaming / Fotó: JLStock

Négy év, négy Disney-áremelés

Az Egyesült Államokban október 21-től ismét emelkednek a Disney+ díjai, ami idővel a hazai árakra is hatással lehet:

  • a hirdetéssel támogatott csomag 9,99 dollárról 11,99-re nő, 
  • a reklámmentes előfizetés pedig 15,99-ről 18,99 dollárra ugrik, 
  • az éves díj 189,99 dollár lesz, ami harminccal több a jelenlegi árnál. 

A Disney+ és a Hulu közös, hirdetéses csomagja 16,99-ról 19,99 dollárra drágul, egyedül a két szolgáltatás reklámmentes duója marad változatlanul havi 19,99 dollár. Hazánkban ez a csomag nem létezik, mert a Disney forgalmazza a Hulut is. Ez most már a negyedik egymást követő év, hogy a Disney árat emel. Amikor 2019-ben elindult a platform, még 6,99 dollárért kínálták a havidíjat – azaz 

bő öt év alatt majdnem megháromszorozódott az ár.

A Disney nincs egyedül az emelésben. A Spotify augusztus végétől több európai országban is emelt: a Premium Individual csomag 10,99 euróról 11,99-re drágult, ami elsőre apróságnak tűnik, de éves szinten már 12 eurós pluszkiadást jelent.

A Netflix idén januárban módosította árait: a reklámmentes Standard csomag 15,49-ról 17,99 dollárra nőtt, a Premium pedig már havi 25 dollárba kerül. Az Apple TV+ augusztusban emelte 9,99-ról 12,99 dollárra a havidíjat, míg a Max Ultimate Ad-Free csomag 19,99 helyett 20,99 dollár lett. Az Amazon Prime Video pedig bevezette a reklámokat az alapcsomagban, a reklámmentes élményért külön kell fizetni.

Miért most van ekkora dráguláshullám?

A szolgáltatók szinte ugyanazokra az okokra hivatkoznak: a tartalomgyártás költséges, a reklámbevételek növelése érdekében új, hirdetéses modellek kerültek bevezetésre, és a cél már nem a gyors növekedés, hanem a stabil profit.

A fogyasztók szempontjából mindez azt jelenti, hogy az előfizetések kombinálása egyre drágább:

egy Netflix + Disney+ Premium + Spotify Premium hármas Amerikában már havi 53-56 dollár (18 ezer forint) körül mozog. 

Ez nagyjából annyi, amennyit korábban egy kábeltévés csomagért fizettek.

A legkézenfekvőbb megoldás az éves előfizetés választása, ahol van ilyen opció: az Apple TV+ például 99 dollárért kínál éves csomagot, ami jóval kedvezőbb, mint a havidíj. Sokak szerint érdemes lehet „rotálni” a szolgáltatásokat – egy hónapig Netflix, a következőben Disney+, majd Apple TV+ –, így nem kell egyszerre mindért fizetni.

Az újabb Disney+-drágulás csak a jéghegy csúcsa. A streaming világában 2025-re lezárult a „filléres szórakozás” korszaka, és megkezdődött a profitra optimalizált árazás ideje. Az előfizetőknek így egyre tudatosabban kell mérlegelniük, melyik szolgáltatás éri meg, és mikor. Egy dolog azonban biztos: olcsóbb nem lesz.

