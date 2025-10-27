Nem erre számított az EU: döntést hozott Magyarország Ukrajnáról, Nagy István jelentette be – ez nagyon nem fog tetszeni Dániának
Brüsszel továbbra is az ukrán érdekeket fogja szem előtt tartani, ezért Magyarország továbbra is kitart az importtilalom mellett – mondta az agrárminiszter az uniós tagállamok minisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülése előtt hétfőn, a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Nagy István közölte, hogy az ilyenkor megszokott halászatikvóta-tárgyalások mellett a 2027 utáni közös agrárpolitika (KAP) környezeti feltételei, az agrárpiaci helyzet vagy a frissen bemutatott generációs megújulási stratégia is napirenden lesz.
Az agrárpiaci helyzet kapcsán jelezte a tárcavezető, hogy „nem csökken a háborús pszichózis”:
a dán elnökség az uniós agrárpiacok helyzete és az európai gazdák aktuális problémái helyett arra kér javaslatokat a tagállamoktól, hogy hogyan lehetne Ukrajnát támogatni az európai uniós termelési sztenderdeknek történő megfelelésben.
Teszik mindezt nem sokkal azután, hogy a bizottság javaslatára az Európai Unió extra magas kvótákban állapodott meg az Európai Unió és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodásának elfogadása során – tette hozzá.
Nagy István hangsúlyozta: szó sem lehet arról, hogy Brüsszel az európai és a magyar gazdák forrásainak kárára támogassa Ukrajnát. „Ehelyett sokkal inkább arról kellene beszélni, hogy
- a megállapodás alapján Ukrajnából bejövő 35 ezer tonna méz például milyen hatással lesz az uniós méhészeti ágazatra,
- vagy a 120 ezer tonna baromfi mit jelent majd az uniós baromfiágazat számára,
- esetleg miként tudnak megbirkózni az uniós gabonatermelők az 1 millió 300 ezer tonna búzával,
- illetve mit fog okozni a kukorica esetében a nulla vámtétel az uniós termelőknek”
– fogalmazott. A miniszter megemlítette, hogy a 2027 utáni közös agrárpolitika is napirenden lesz, ezúttal a környezet és klímavédelmi szabályokkal, és „ahogy haladnak előre a tárgyalások, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a javasolt struktúra nem fog működni”. Úgy vélte, a javasolt 20 százalékos csökkentés miatt a források nem elegendők a célok megvalósításához, az egységes tervkoncepció pedig működésképtelen lesz az alapvetően más logika szerint működő terület- és állatalapú intézkedések esetében.
Nagy István szerint „ezzel a felelőtlen javaslattal” Brüsszel nemcsak a gazdák megélhetését veszélyezteti, de ezen keresztül az élelmezésbiztonságot is.
A közös agrárpolitikát kívül kell tartani „az egységes alapon, különálló költségvetéssel, kétpilléres szerkezettel és saját testreszabott végrehajtási, valamint teljesítési szabályokkal” – mondta.
A tárcavezető beszélt a bizottság generációs megújulási stratégiájáról is, amely fontos dokumentum, hiszen szinte minden tagállamban egyre égetőbb probléma a gazdatársadalom elöregedése, amire megoldást kell találni. Megjegyezte, hogy „ebben a stratégiában is megjelenik Brüsszel azon elképesztő ötlete”, hogy a nyugdíjban részesülő gazdákat 2032-től meg kell fosztani az alaptámogatástól, amit felháborítónak nevezett, ezért el fogják utasítani.
Gazdatüntetés az EU központjában: traktorokkal vonultak fel, ott voltak a magyarok is
Nem nyugszanak bele az európai gazdák az agrártámogatások csökkentésébe, ezért traktoros tüntetést tartottak Strasbourgban, az Európai Parlament épülete előtt, hogy tiltakozzanak a bizottság által javasolt több mint 20 százalékos elvonás ellen, ami a kis- és közepes gazdálkodókat is súlyosan érintené, különös tekintettel arra, hogy ezzel párhuzamosan az európai piacokat is tágra nyitnák az ukrajnai és dél-amerikai élelmiszerek előtt – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) keddi közleményéből.
Az európai mezőgazdasági szervezeteket összefogó Copa-Cogeca által szervezett akció során a bizottsági javaslat veszélyeire akarták felhívni az Európai Parlament képviselőinek a figyelmét. A résztvevők között a NAK mellett a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) képviselői is jelen voltak. A gazdák szerint a bizottsági javaslat súlyos következményekkel járhat az európai mezőgazdaság egészére, ezért arra kérték a képviselőket, hogy utasítsák el a bizottsági javaslatot.