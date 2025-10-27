Nem erre számított az EU: döntést hozott Magyarország Ukrajnáról, Nagy István jelentette be – ez nagyon nem fog tetszeni Dániának

Brüsszel továbbra is az ukrán érdekeket fogja szem előtt tartani, ezért Magyarország továbbra is kitart az importtilalom mellett – mondta az agrárminiszter az uniós tagállamok minisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülése előtt hétfőn, a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Brüsszel megint Ukrajnát választja – Magyarország nem hátrál meg az importtilalomban / Fotó: Czeglédi Zsolt

Nagy István közölte, hogy az ilyenkor megszokott halászatikvóta-tárgyalások mellett a 2027 utáni közös agrárpolitika (KAP) környezeti feltételei, az agrárpiaci helyzet vagy a frissen bemutatott generációs megújulási stratégia is napirenden lesz.

Az agrárpiaci helyzet kapcsán jelezte a tárcavezető, hogy „nem csökken a háborús pszichózis”:

a dán elnökség az uniós agrárpiacok helyzete és az európai gazdák aktuális problémái helyett arra kér javaslatokat a tagállamoktól, hogy hogyan lehetne Ukrajnát támogatni az európai uniós termelési sztenderdeknek történő megfelelésben.

Teszik mindezt nem sokkal azután, hogy a bizottság javaslatára az Európai Unió extra magas kvótákban állapodott meg az Európai Unió és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodásának elfogadása során – tette hozzá.

Nagy István hangsúlyozta: szó sem lehet arról, hogy Brüsszel az európai és a magyar gazdák forrásainak kárára támogassa Ukrajnát. „Ehelyett sokkal inkább arról kellene beszélni, hogy

a megállapodás alapján Ukrajnából bejövő 35 ezer tonna méz például milyen hatással lesz az uniós méhészeti ágazatra,

vagy a 120 ezer tonna baromfi mit jelent majd az uniós baromfiágazat számára,

esetleg miként tudnak megbirkózni az uniós gabonatermelők az 1 millió 300 ezer tonna búzával,

illetve mit fog okozni a kukorica esetében a nulla vámtétel az uniós termelőknek”

– fogalmazott. A miniszter megemlítette, hogy a 2027 utáni közös agrárpolitika is napirenden lesz, ezúttal a környezet és klímavédelmi szabályokkal, és „ahogy haladnak előre a tárgyalások, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a javasolt struktúra nem fog működni”. Úgy vélte, a javasolt 20 százalékos csökkentés miatt a források nem elegendők a célok megvalósításához, az egységes tervkoncepció pedig működésképtelen lesz az alapvetően más logika szerint működő terület- és állatalapú intézkedések esetében.

Nagy István szerint „ezzel a felelőtlen javaslattal” Brüsszel nemcsak a gazdák megélhetését veszélyezteti, de ezen keresztül az élelmezésbiztonságot is.

A közös agrárpolitikát kívül kell tartani „az egységes alapon, különálló költségvetéssel, kétpilléres szerkezettel és saját testreszabott végrehajtási, valamint teljesítési szabályokkal” – mondta.