Drágának és feleslegesnek tartja az ingatlanost a magyar – ha mégis szerződik, komolyan igyekeznie kell a közvetítőnek, akkora az elvárás

A válaszadók szerint leginkább akkor érdemes szakértő segítségét kérni, ha gyorsan kell eladni/megvásárolni egy ingatlant (29 százalék), ha bizonytalanok az eladási/vásárlási folyamat lépéseivel kapcsolatban (29 százalék), ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben (29 százalék), illetve ha már több mint 6 hónapja nem sikerül eladni/vásárolni (26 százalék), vagy már 3-6 hónapja keresnek/hirdetnek hiába egy ingatlant (19 százalék). A megkérdezettek közül csupán 12 százalék gondolja azt, hogy minden helyzetben célszerű szakértő segítséget kérni.
Általánosságban kijelenthető, hogy mind eladási, mind vételi oldalon az a legnagyobb hozzáadott érték, ha az adásvételi folyamatot a kiválasztott szakértő teljes körűen, elejétől a végéig koordinálja, tehermentesítve az eladókat és vevőket.
Beleértve a hitelfelvételi és jogi támogatást, valamint a megfelelő árazás mellett a sokszor feszes, idegtépő alkuhelyzetek lebonyolítását is.
Kutatásunk szerint az ingatlanközvetítőkkel szembeni általános elvárások között a legeslegfontosabb, hogy a szakértők naprakész ingatlanpiaci és lakásfinanszírozási információkkal rendelkezzenek, és napról napra kövessék a jogi és szabályozási változásokat is
– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.
A kutatás eredményei szerint Magyarországon az ingatlanirodákkal kapcsolatos elengedhetetlen igények a következőképpen alakulnak: átlátható jutalékstruktúra (83 százalék), naprakész információkat hordozó (79 százalék), profi fotókkal ellátott (77 százalék) hirdetések, rendszeres kapcsolattartás a teljes folyamat során (77 százalék), rendelkezésre álló ügyfélszolgálat (69 százalék).
„Az ügyfelek nagy része teljesen jogosan várhatja el a folyamatos kapcsolattartást és a proaktív működést a kollégáink részéről, ennek ellenére a kutatásunkban előkelő helyen felbukkanó kritika az, hogy az ingatlanszakértők időnként túlontúl rámenősek – tette hozzá Máté Ferenc.
