A vártnál kedvezőbben alakultak a költségvetés bevételei: Magyarország pénzügyei rendezettek

A múlt hónap végéig 3328,7 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdai közleményéből. A tájékoztatás szerint ezen belül 3267,4 milliárd forintos hiányt mutatott a központi költségvetés, 101,3 milliárd forintos többletet az elkülönített állami pénzalapok, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a hiánya 162,6 milliárd forintot tett ki.

A költségvetés időarányosan jobban áll a tervezettnél / Fotó: Anna Linda Knoll / Shutterstock

A fogyasztási adókból befolyó összegek segítik az alacsony időarányos hiányt

Az NGM szerint az éves várható pénzforgalmi hiány 4774,0 milliárd forint, ennek az év első kilenc hónapjában a 69,7 százaléka teljesült, ami kedvezőbb, mint a 75 százalékos időarányos hiány.

Az adatokból az is kiderül, hogy a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,1 százalékkal magasabban alakultak, amit az is segített, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó adókból 9 százalékkal több folyt be.

Mindeközben az államháztartás szeptember végéig 3101,4 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 489,8 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakánál. Ennek az oka az egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontjában, valamint az államadósság eltérő szerkezetében keresendő.

Több jutott útfejlesztésekre, rezsivédelemre és nyugdíjakra is

Szeptember végéig 341,4 milliárd forinttal többet, 1950,7 milliárd forintot fordított az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra a kormány. Ez főként az úthálózat felújításával és karbantartásával kapcsolatos kifizetések, a lakossági energia- és rezsivédelmi szolgáltatás, valamint a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap költségeinek növekedése miatt történt.

Szintén több pénz jutott nyug- és gyógyító-megelőző ellátásokra, így szeptember végéig a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt a nyug- és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5510,2 milliárd forintot költött a költségvetés.

Gyógyító-megelőző ellátásokra 2201,0 milliárd forint kifizetése történt meg.

Mindez azt jelenti, hogy szeptember hónapban a deficit 303,2 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 234,2 milliárd forintos többlettel. Az NGM szerint az eltérés fő okát a a közüzemi szolgáltatások támogatása előirányzat magasabb kifizetései jelentik, mivel a lakossági energia-, rezsivédelmi szolgáltatásokat a tavalyi évtől eltérő ütemben fizették ki.