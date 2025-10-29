Több mint félmilliárd eurót keresett egy hónap alatt Magyarország, mégis romlott az egyenleg

Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet. Az év kilencedik hónapjában a kivitel volumene 0,5 százalékkal, a behozatal volumene pedig 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, augusztusban hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten

Ezzel szemben szeptemberben az aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg pedig 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,4 százalékkal maradt el a 2025. augusztusitól, az importé pedig 3,8 százalékkal meghaladta azt. Idén szeptemberben a kivitel értéke 13,1 milliárd euró (5142 milliárd forint), a behozatalé 12,5 milliárd euró (4911 milliárd forint) volt.

Az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva euróban kifejezve az export értéke 4,9 százalékkal, az import értéke 7,8 százalékkal emelkedett.

Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,8 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,5 százalékkal emelkedett, a behozatalban 1,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,8 százalékkal, a dollárral szemben 6,1 százalékkal erősödött.

Így alakult az egyes ágazatok részesedése a külkereskedelemben

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1,0 százalékkal csökkent, importvolumene 17 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 0,6 százalékponttal fogta vissza a teljes export, a behozatalban 7,6 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,6 százalékkal csökkent, importvolumene 1,9 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,3 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.