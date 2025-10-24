Elmenekültek a fiatalok Amszterdamból: a város túl drága, az ingázás maradt – sokszorosa a budapestinek a holland albérletár

Amszterdamban járva helyi fiatalokkal beszélgettünk, akik egyöntetűen ugyanarról számoltak be: a legtöbben nem engedhetik meg maguknak, hogy a városban éljenek, ezért a környező településeken bérelnek lakást, és naponta vonattal járnak be dolgozni. A holland fővárosban a lakhatás ma már olyan drága, hogy sokak számára csak ez a kompromisszumos életforma maradt elérhető.

Drága a lakás Amszterdamban/ Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A Numbeo adatait megnézve kiderült, hogy

Budapesten egy 1 hálószobás lakás a belvárosban átlagosan 257 908 forintba kerül havonta, míg a városon kívül ez az összeg 201 184 forint körül alakul.

Amszterdamban ezzel szemben ugyanez a lakástípus a városközpontban átlagosan 2150,57 euró, a külső kerületekben pedig 1726,76 euró havonta.

Ez azt jelenti, hogy egy belvárosi lakás bérleti díja Amszterdamban több mint háromszorosa a budapesti áraknak.

Ha mindezt a jelenlegi, 390 forintos euróárfolyamon átszámítjuk, Amszterdamban a belvárosi lakásért közel 840 ezer forintot, a külső városrészekben pedig 670 ezer forintot kell fizetni havonta. A nemzetközi rangsorában az „Apartment (1 bedroom) in City Centre” kategóriában Amszterdam 2422 dolláros átlagértékkel szerepel, ami a világ egyik legdrágább városi bérleti szintjének számít.

Hollandiában a nettó jövedelmek jóval magasabbak, ami lehetővé teszi, hogy a bérlők viseljék a nagyobb lakhatási költségeket. A magasabb életszínvonal tehát részben kompenzálja a drágább bérleti díjakat.

Kínálati korlátok és lakáshiány

Amszterdam lakáspiacán évek óta keresleti túlsúly uralkodik. Az új építések lassan haladnak, az engedélyezés bonyolult, és a belvárosi területek fejlesztése gyakorlatilag telített. A Guardian szerint Hollandiában „next-level housing crisis” alakult ki –

a lakhatási válság már rendszerszintű problémát jelent.

A price-to-rent arány, vagyis az ingatlanár és az éves bérleti díj viszonya, Amszterdamban alacsonyabb, ami azt jelzi, hogy a befektetők hosszabb távon gondolkodnak, és nem kizárólag a rövid távú hozamokat keresik. Budapesten ezzel szemben a 28–30 körüli arány a spekulatívabb, hozamorientált piacra utal.