Ami Magyarországon történik a napelemekkel, arra nincs példa a világon – erről tárgyalhat egymással Trump és Orbán Viktor Amerikában

Lantos Csaba energiaügyi miniszter először is rendkívüli diplomáciai bravúrként értékelte a Világgazdaságnak, hogy a Trump–Putyin-csúcstalálkozónak Budapest adhat otthont.

Lantos Csaba: biztatóak az energiadiplomáciában elért eredmények / Fotó: Soós Lajos

Óriási eredmény, hogy idejön a két elnök, reméljük, hogy közelebb kerülünk a békekötéshez. A küszöbönálló történelmi esemény jó alap lehet ahhoz, hogy hasznos megállapodások születhessenek majd Washingtonban

– fejtette ki. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnököt november elején fogadja az amerikai elnök.

Az energiadiplomáciában elért eredmények máris nagyon biztatók, hiszen Paks II. esetében már a nyáron feloldották az építkezést hátráltató szankciókat. Közös téma lehet a működő paksi blokkok ellátása is, mivel a Roszatomon kívül jelenleg egyedül az amerikai Westinghouse képes ezekben alkalmazható fűtőanyagot gyártani.

Magyarországnak további atomenergia-kapacitásokra is szüksége van, ezért született megállapodás az amerikai GE Vernova céggel a small modular reaktorok – magyarul kis moduláris reaktorok – hazai bevezetéséhez szükséges előkészítő munka megkezdéséről.

Lantos Csaba: húsz százalék alá is becsúszhat az idei áramimport

A miniszter szerint elektromos áram tekintetében vagyunk a legközelebb a teljes energiaszuverenitáshoz. Erre az atomenergia-kapacitások bővítésén túlmenően alapot ad az a 316 ezer naperőmű, amelynek nagy része háztartási kiserőmű, és amelyek beépített teljesítménye már meghaladja a 8200 megawattot. (Összehasonlításképpen: 2010-ben 300 naperőmű üzemelt Magyarországon mindösszesen 1,4 megawatt kapacitással.)

A naperőművek tavaly a Magyarországon megtermelt áram 25 százalékát adták, ez világelsőnek számító részesedés.

Idén még magasabb lehet ez az arány, mivel a kapacitások – a lakossági és vállalkozásokat célzó pályázatoknak is köszönhetően – változatlanul dinamikusan bővülnek.

Hazánk 2022-ben lépte túl először az 1 gigawattot a napelemes beépített teljesítmény éves bővülésében, azóta ezt a szintet minden esztendőben hoztuk.

Idén október elejéig 997 megawatt új kapacitás kapcsolódott a rendszerbe, így

az egymást követő negyedik évben is eléri majd a gyarapodás az ezer megawattot. A meglévő napelemes teljesítmény négyötöde 2020 óta állt üzembe, ez példátlan ütemű felfutás.

Lantos Csaba úgy nyilatkozott, teljes mértékig elérhető cél, hogy elektromos áramban nettó energiaexportőrök legyünk, amint erre idén 14 napon volt is már példa.

Ezt nem úgy képzeljük el, hogy mi mindig exportálni fogunk, hanem úgy, hogy amikor jobban megéri importból biztosítani az ország energiaellátását, akkor így teszünk, de legyen több olyan időszak, amikor exportálni vagyunk képesek

– fejtette ki.