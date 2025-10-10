Fúrt kutak Magyarországon: figyelmeztetett a miniszter a geotermikus energia miatt – "Vissza kell táplálni a vizet"

Ahhoz, hogy az ország energiaszuverenitása tovább erősödjön, a Magyarországon megtermelt napenergia tárolására és a geotermikus energia felhasználásának erősítésére van szükség Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint.
A tárcavezető erről Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján beszélt pénteken, felidézve, hogy 2010-ben Magyarországon még mindössze 300 darab, összesen 1,4 megawattnyi naperőműtelep működött. Ma 316 ezer naperőmű együttesen 8100 megawattnyi áramot termel.
Lantos Csaba szerint ekkora mértékű növekedést senki nem ért el a világon, és abban is világelső az ország , hogy a napelemek által megtermelt áram aránya 25 százalék a teljes megtermelt mennyiségből. Magyarország megelőzi ezzel Chilét és Görögországot, az import elektromos áram hányada pedig jelentősen, körülbelül 10 százalékkal csökkent.
Erről szól az energiaszuverenitás
– mondta a miniszter, aki közölte azt is: a megyei jogú városok vezetőivel arról tárgyaltak, hogy miként lehet olyan újabb beruházásokat végrehajtani, olyan szabályozást és támogatási rendszert kialakítani, amelyek például energiatárolók (akkumulátorok) telepítését segítenék. Ugyanis a naperőművek segítségével megtermelt 12 terawattóra áramból másfél terawattóra többlet, amit célszerűbb lenne a hálózatba táplálás helyett helyi akkumulátorokban eltárolni.
A tárcavezető ezután azzal folytatta, hogy Magyarországnak kitűnőek a geotermális adottságai, „támogatjuk, hogy minél több geotermiát használjunk” úgy, hogy nemcsak kivesszük a fúrt kutakból a meleg vizet, hanem a lehűlés után visszatápláljuk.
Ez erősíti a körforgásos energiafelhasználást, mert fenntartható jövőt kell építeni, ahol kevesebb üvegházhatású gázt használunk, egy zöldebb világ pedig jobban élhető világ lesz.
Lantos Csaba a geotermikus energiában rejlő lehetőségekről egy nappal azután beszélt, hogy Zürichben úgy döntöttek, Budapest ad otthont az Európai Geotermikus Kongresszus (EGC) 2028-as, soron következő alkalmának, elismerve ezzel Magyarország elért eredményeit és kimagasló elkötelezettségét a területen, hiszen hazánk az első öt európai ország közé tartozik a közvetlen földhőhasznosításban.
Szita Károly, Kaposvár polgármestere (Fidesz–KDNP), egyben az MJVSZ elnöke felidézte, hogy 1994 és 1998 között az akkori baloldali kormány eladta a közműcégeket külföldi tulajdonosoknak, ettől pedig „óriási lett ennek az országnak a kiszolgáltatottsága”. Ezt követően a 2002 és 2010 közötti gazdaságpolitika eredménye az lett, hogy mi, magyar polgárok fizettük Európában a legtöbbet a gázért és a villanyért.
Miután 2010-ben új kormány lett, elkezdték visszavásárolni a baloldali kormányok által eladott energiaközműveket, és bevezették a rezsicsökkentést. Ennek eredményeként ma már mi, magyarok fizetjük a legalacsonyabb gáz- és villanyárakat – jegyezte meg.
Az energiadíjak 2026-ban is rezsicsökkentettek lesznek, az állam éves szinten 800 milliárd forintot vállal át az emberektől – emelte ki Szita Károly.
