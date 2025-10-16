Deviza
Izgalmas videó készült az M1-es autópálya fejlesztéséről

Szeptember legelején kezdődött meg minden idők egyik legnagyobb magyarországi útfejlesztési beruházása. Az M1-es autópálya bővítésének célja egy kétszer három sávos pálya kialakítása. Érdekes videó készült a munkálatok jelenlegi állásáról.
Világgazdaság
2025.10.16., 10:40
Fotó: MKIF

A menet közben, autóból is látható töltésszélesítési munkálatok mellett folyamatosan zajlanak az M1-es autópályán a hidak megerősítési, átépítési munkálatai is – írta meg az Origo. Ezek sok helyszínen nem láthatók, mert a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szakemberei a pálya szintje alatt dolgoznak, amihez biztonsági okokból szükséges az adott szakaszon a sebességkorlátozás és a terelés – olasható az MKIF közösségimédia-felületén.

M1-es autópálya
Szeptember eleje óta tart az M1-es autópálya fejlesztése / Fotó: MKIF / Facebook

Felhívják a figyelmet arra is, hogy várhatóan a hét végére kiépül az új ideiglenes forgalmi rend a 2+1+1-es terelés az M0-s és Tatabánya Óváros között, amit várhatóan hónap végén a Tatabánya Óváros és Tatabánya Centrum szakasz követ. Ezért arra kérik az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett terelőtáblákat, és tartsák be a terelésben megengedett 80 kilométer per órás sebességet.

Háromsávosra bővítik az M1-es autópályát

Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk róla – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-stól a Concó pihenőig. 

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelynek során többek között 72 hidat és felüljárót átalakítanak, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni.

A beruházás keretében emellett 

  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön szintű csomópontot is kialakítanak,
  • 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, 
  • a pihenőket családbarát módon alakítják át,
  • 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek,
  • 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

Ebben a cikkben további fontos tudnivalókat talál az M1-es bővítéséről. 

Az alábbi videó a munkálatok jelenlegi állását mutatja be:

 

