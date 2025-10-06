Magyarország legrosszabb autópályájának átadása: a Strabag három hónapos késlekedéséről beszélt az államtitkár a parlamentben – vészesen fogy az osztrákok ideje

A borsodi úthálózat állapota szóba került az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol a kormány nevében Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár reagált az utak minőségével kapcsolatos felvetésekre. Az államtitkár hangsúlyozta: nem a kormány, hanem a kivitelező felelőssége, hogy egyes szakaszok – köztük az Magyarország legrosszabb autópályája, az M30-as – nem megfelelő minőségben készültek el.

M30-as autópályája átadása: a Strabag három hónapos késlekedéséről beszélt az államtitkár a parlamentben / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Nagy Bálint elmondta, hogy az M30-as autópályán és több borsodi főúton szerkezeti hibák jelentkeztek, ezért a kivitelező, a Strabag garanciális kötelezettsége keretében a hónap végéig köteles elvégezni a szükséges helyreállításokat. Az államtitkár szerint

a Strabag már megkezdte a munkát, a minisztérium pedig folyamatosan ellenőrzi a folyamatot.

„A Strabag felelőssége, hogy az út egyes szakaszai nem készültek el megfelelő minőségben. A garanciális javítások határideje október vége, a kivitelezőnek addig be kell fejeznie a munkát” – fogalmazott Nagy Bálint. A politikus visszautasította azt a kritikát, miszerint a kormány hárítaná a felelősséget. Azt mondta: a kabinet eddig is kiállt az emberek érdekei mellett, még akkor is, ha ez nagy nemzetközi cégekkel szembeni fellépést jelentett.

Nagy Bálint egyúttal arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentős közlekedési fejlesztések zajlottak Magyarországon:

míg 2010-ben mindössze három gyorsforgalmi út ért el az országhatárig, ma már tíz.

Ez szerinte jól mutatja, hogy a kormány hosszú távon fejlesztési szemlélettel közelít az infrastruktúrához.

A parlamenti vitában felmerült a Miskolc–Budapest közötti szakasz, a Szikszó környéki főút és a miskolci elkerülő út helyzete is. Az államtitkár szerint ezeken a területeken is folyamatos a felújítás és az ellenőrzés, de egyes kivitelezők késedelmesen kezdték meg a hibák kijavítását. „Sajnálom, ha valaki borzasztónak látja a helyzetet, de az elmúlt években számos fejlesztés történt, amelyek épp a közlekedés biztonságát és a térség elérhetőségét szolgálják” – tette hozzá.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek. A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta munkálkodik a nagyjából 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és – a vállalás alapján – október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.