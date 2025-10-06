Deviza
Ez még Zelenszkijtől is új: egyszerre kilenc nyugati országnak támadt neki, Magyarország kimaradt, de nem végleg

Oroszország a háború negyedik évében is külföldi, főként nyugati gyártású alkatrészeket használ fegyvereiben, például drónokban és rakétákban. Ukrajna új szankciókat készít elő a fegyverellátás megakadályozására, hogy megakadályozza az orosz hadigépezet további működését.
VG
2025.10.06, 19:13
Frissítve: 2025.10.06, 20:07

Oroszország a háború negyedik évében is képes haditechnikai alkatrészekhez jutni, hogy fegyvereket gyártson. Oroszország a vasárnap végrehajtott nagy léptékű légi támadásában több száz rakétát és drónt vetett be, amelyekben több mint 102 ezer külföldi gyártású alkatrész található – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában. Az elnök felsorolta a felelősöket is, ezek közt nem kapott helyet Magyarország. Végül azért hazánk, és Orbán Viktor sem maradt ki a szórásból.

Iranian Shahed Drones Volodimir Zelenszkij: nyugati technológia segíti az orosz drónokat a háborúban
Fotó: Middle East Images via AFP

Zelenszkij szerint az alkatrészek az Egyesült Államokból, Kínából, Tajvanról, az Egyesült Királyságból, Németországból, Svájcból, Japánból, Dél-Koreából és Hollandiából származnak. Hozzátette: az amerikai vállalatok gyártanak átalakítókat például Kh–101-es rakétákhoz és Geran drónokhoz, valamint szenzorokat a Kinzsal rakétákhoz.

Kínában és Tajvanon legalább ötvenféle alkatrész készül minden egyes drónhoz, miközben Svájc gyártja a mikrovezérlőket, az Egyesült Királyság pedig a drónok repülési irányításához szükséges mikrokomputereket. Japánból származnak az optoizolátorok, Németországból a kapcsolók, Hollandiából a processzorok, Dél-Koreából a szervomotorok és csapágyak.

A politikus bejelentette: Ukrajna újabb szankciókat készít elő azon országok és vállalatok ellen, amelyek segítik Oroszországot a háború fenntartásában. A kapcsolódó javaslatokat már megküldték a nyugati partnereknek annak érdekében, hogy megakadályozzák az alkatrészellátás körüli rendszerek működését. 

A G7-országok képviselői a héten üléseznek, és várhatóan átfogó döntés születik a témában. Zelenszkij szerint kulcsfontosságú, hogy minden olyan megkerülő utat lezárjanak, amelyen keresztül Oroszország alkatrészekhez juthat, hiszen ezzel tudja folytatni a háborút és ártalmas támadásait.

Orosz-ukrán háború: harc az atomerőműért, szuperradar épül Kalinyingrádban

Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjiai a Dnyeper folyó bal, az orosz erők által 2022 óta folyamatosan ellenőrzött partján van, jelenleg leállított állapotban. Moszkva most becsatlakoztatná az orosz villamosenergia rendszerbe az atomerőművet. A létesítmény körüli harcok az orosz-ukrán háború egy legfontosabb momentumává válhatnak. 

Azért végül mégse maradt ki Magyarország sem

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videofelvételen. Erről az MTI tájékoztatott hétfőn. Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Elmondta: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. "Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan" - jelentette ki magabiztosan az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Magyarország nem számít, Menczer Tamás,  a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán erre válaszul azt közölte: de számít, majd úgy folytatta: "több tiszteletet a magyaroknak, Zelenszkij elnök úr!"

