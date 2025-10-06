Egy uniós államban akkora az energiafélelem, hogy keményen büntetik a fűtést – több ezer euróba kerülhet néhány fok

Az őszi lehűlés beköszöntével egyre több háztartásban válik szükségletté a fűtés, az egyik energiaválság sújtotta uniós tagállamban azonban súlyos büntetésre számíthat az, aki túlmelegíti az otthonát vagy túl hosszú ideig tartja bekapcsolva a radiátort. Olaszországban már hőmérővel járnak körbe az ellenőrök, és több ezer eurós büntetéseket osztanak ki azoknak, akik pazarolják a drága fűtőgázt.

Olaszországban idén szigorú fűtési szabályokat vezettek be, így most zónánként eltérő időszakok, hőmérsékleti korlátok és komoly pénzbüntetések bonyolítják a háztartások mindennapjait / Fotó: Improvisor / Shutterstock

Az idei fűtési szezonban Olaszország különösen szigorúan lép fel az energiapazarlás ellen.

Aki nem tartja be az előírt időszakokat, 500 és 3000 euró közötti bírságot kaphat, amit helyi hatóságok további, akár 800 eurós pénzbüntetéssel is kiegészíthetnek.

Az ország hat klímazónára oszlik, az engedélyezett fűtési időszak pedig attól függ, mennyire hideg az adott térség:

a legmelegebb, „A” zónába tartozó szigetek – például Lampedusa és Linosa – esetében például csak december 1. és március 15. között lehet fűteni, napi legfeljebb hat órában;

a középső területeken, például Nápolyban vagy Cagliariban, csak november 15. és március 31. között lehet bekapcsolni a radiátorokat, legfeljebb tíz órán át;

míg legészakibb, F zónába tartozó hegyvidéki területeken, mint Trento vagy Belluno, nincsenek időkorlátozások – ott a hideg miatt egész évben szabadon fűthetnek.

A fűtés nemcsak időben, hanem hőmérsékletben is korlátozott: a lakásokban legfeljebb 19 Celsius-fok lehet, kétfokos tűréshatárral, míg ipari és kereskedelmi épületekben maximum 17 fok engedélyezett. Az olasz Corriere della Sera szerint a hatóságok ezzel nemcsak energiát takarítanának meg, hanem a gáztartalékok téli biztosítását is célozzák.

Olaszországban büntetik azt, aki nem spórol

Az olasz energiahivatal (ENEA) külön takarékossági kézikönyvet is kiadott, amely szerint a legfontosabb tíz spórolási tipp közé tartozik a rendszeres karbantartás, a termosztatikus szelepek használata, a fűtési idő figyelése, valamint az, hogy ne takarjuk el a radiátorokat, és ne hagyjuk nyitva az ablakokat túl sokáig.

Az energiaárak tavalyi megugrása után a kormány célja, hogy idén elkerülje az újabb költségrobbanást. Ennek része a háztartások felelősségvállalásának erősítése – ha kell, büntetések árán is.