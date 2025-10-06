Mostantól új korszak jön az interneten, ezen ki fog borulni a Facebook és a TikTok – az Európai Unió legszigorúbb szabályait vezette be Románia

Románia történelmi lépést tett a gyermekek online biztonsága felé: a szenátus elfogadta a Digitális nagykorúságról szóló törvényt, amely 16 éves korhoz köti az önálló internethasználatot. Az új szabályozás értelmében a 16 év alatti gyerekek csak szülői engedéllyel hozhatnak létre fiókot a közösségi médiában, miközben a szolgáltatóknak kötelező lesz életkor-ellenőrző rendszereket és korhatár-szűrőket bevezetniük.

Új korszak a román interneten: meghúzták a digitális nagykorúság határát – ennek a Meta és a TikTok nem fog örülni / Fotó: Valera Golovniov

Az indítványt Nicoleta Pauliuc, a szenátus védelmi és közbiztonsági bizottságának elnöke terjesztette be. Mint fogalmazott: „A román gyerekeknek joguk van a védelemhez a digitális világban is, nem csak a valóságban. Ez a törvény nem tilt, és nem cenzúráz, hanem jogi eszközöket ad a szülők kezébe”.

A román sajtó szerint a szülők most már bármikor kérhetik gyermekük online fiókjának felfüggesztését vagy korlátozását, sőt, joguk lesz kezdeményezni a káros tartalmak eltávolítását is. A Digitális nagykorúság törvénye szigorú kötelezettségeket ró az internetes szolgáltatókra:

életkor-ellenőrző rendszerek bevezetése a felhasználók regisztrációjánál;

a tartalom korcsoport szerinti besorolása és a kiskorúak adatainak fokozott védelme;

személyre szabott hirdetések tilalma 18 év alattiak számára;

a 16 év alatti felhasználók fiókjainak blokkolása, ha nincs szülői beleegyezés.

A jogszabály szerint, ha egy platform nem tartja be ezeket a követelményeket, az éves árbevétel 3 százalékáig terjedő bírságot kaphat, sőt ideiglenesen fel is függeszthetik a működését. A felügyeletet az Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) és a Kutatási, Innovációs és Digitalizációs Minisztérium látja el.

A törvény elfogadása egy hosszabb, társadalmi vitákon és szakmai konzultációkon alapuló folyamat eredménye. A román hatóságok és civil szervezetek már korábban figyelmeztettek arra, hogy a felügyelet nélküli internethasználat növeli a kiskorúak sérülékenységét – különösen az agresszív tartalmakkal, az online zaklatással és a manipulációval szemben.

Az Európai Unió is tesz az gyermekvédelem érdekben, de Románia sokkal tovább ment

Románia ezzel a lépéssel az egyik legszigorúbb szabályozást vezeti be Európában. Franciaország 2024-ben 15 éves kor alatt tette kötelezővé a szülői beleegyezést a közösségi médiás regisztrációhoz, Spanyolország és Írország pedig hasonló jogszabályt készít elő.