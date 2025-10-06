Orosz-ukrán háború: a tél beállta előtt fokozódnak a támadások az energetikai létesítmények ellen

Mind Moszkva, mind Kijev még a rossz őszi idő beállta előtt fokozza katonai aktivitását Ukrajnában. Ám az oroszok rakétái, drónjai számszerű fölénybe kerültek az ukránok támadóeszközeihez mérten. Mindkét ország támadásaival a hideg idő beállta előtt az energiahálózatra összpontosít. Az orosz-ukrán háború újabb szakaszba lépett; mindkét fél a másik energiarendszerét igyekszik megsemmisíteni.

Zaporizsja újabb dróntámadát szenvedett el - új szakaszba léphet az orosz-ukrán háború - Fotó: Anadolu via AFP

Vélhetően azért, hogy az életkörülmények még elviselhetetlenebbé tételével rombolja az ellenállás morálját, kiváltsa a lakosság közvetlen, nagy méretű, kormány(le)váltást követelő lépéseit. Az ukrán belső (ellenzéki) erők döntsék meg a Zelenszkij-rendszert, az orosz ellenzékiek pedig Putyint. A Kreml globális szinten Európa elszigetelésére, az EU belső válsága kiélezésére törekszik. Amerika, Trump ebből igyekszik kimaradni, bár az amerikai elnök ellentmondásos lépései, nyilatkozatai belezavarnak a képbe.

Putyinnak nagyon nem tetszenek a Tomahawkok

Donald Trump pozitívan nyilatkozott Vlagyimir Putyin ismételt javaslatára, hogy egy évvel hosszabbítsák meg a stratégiai fegyverzetkorlátozásra vonatkozó 2010-es START egyezményt. Ugyanakkor a mézesmadzag-korbács taktika jegyében a Kreml ura megfenyegette az amerikai vezetést, hogy az ukránoknak a megígért Tomahawk szárnyas rakéták szállítása „ a kapcsolatok megszakításához vezethet", jelentette a Deutsche Welle orosz adása Putyin a Rosszija 1 tv-csatornának elmondott figyelmeztetését.

A hétvégén Oroszország mintegy

500 drónnal (főként Gerany-2-esekkel és a többnyire fegyvertelen, az ukrán légvédelem kimerítését szolgáló célpontként működő Gerberákkal),

továbbá ötven rakétával (köztük szárnyas rakétákkal és

taktikai ballisztikus fegyverekkel,

hiper-sebességű Kinzsal rakétákkal) támadta Ukrajnát, jelentette a moszkvai védelmi minisztérium.

Az ukrán ellentámadás kisebb volt, Oroszország légvédelme 251 ukrán támadóeszközt semlegesített.

Ez lehetett Ukrajna egyik legsúlyosabb légicsapása Oroszország ellen.

Az ukrán csapások miatt a határ menti Belgorodban mintegy negyvenezren maradtak elektromos energia nélkül.