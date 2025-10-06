Legérzékenyebb pontján forrázta le Olaszországot az Egyesült Államok: kitört a tésztaháború

Az Európai Bizottság támogatásáról biztosította Rómát, miután az Egyesült Államok azzal fenyegette meg a Barillát és más olasz gyártókat, hogy akár 92 százalékos vámokat vet ki rájuk az úgynevezett „olasztészta-dömping” miatt.

Olasz tészta a polcokon – de mi lesz, ha az USA 92 százalék vámot vet ki rá? / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az amerikai kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata szerint 13 olasz tésztagyártó vállalattal szemben – köztük a Barillával, valamint prémium márkákkal, mint La Molisana és Pastificio Lucio Garofalo – dömpingellenes vámok bevezetése indokolt.

Az intézkedések januárban lépnének életbe, és a

Donald Trump amerikai elnök által minden európai importra már korábban kivetett 15 százalékos vám tetejébe jönnének,

így a prémium olasz tészták összesített vámtétele elérhetné a 107 százalékot.

Meloni küzd az olasz tészta vámterheinek csökkentéséért

Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya panaszt nyújtott be Washingtonban és az Európai Bizottságnál is, amely az EU nevében intézi a kereskedelempolitikai ügyeket.

Az Európai Bizottság az olasz kormánnyal szoros együttműködésben tárgyal az Egyesült Államokkal az ügyben, és szükség esetén be fog avatkozni

– idézi a Financial Times Olof Gillt, az Európai Bizottság kereskedelmi szóvivőjét.

Brüsszel akár a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) is panaszt tehet az Egyesült Államok ellen, ha megalapozatlannak tartja a vádakat. Bár az USA ritkán tartja be a WTO-döntéseket, Brüsszel győzelme esetén a szervezet megtorló intézkedéseket hozhatna.

Az olasz Coldiretti – egyik legbefolyásosabb olasz agráripari szervezet – arra figyelmeztetett, hogy

a vámok „végzetes csapást” mérnének az olasz tésztagyártókra, miközben az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést okoznának.

A szervezet szerint a vámok az Egyesült Államokba irányuló olasz száraztészta exportjának mintegy felét érintenék.

A tervezett amerikai intézkedések tovább súlyosbíthatnák Olaszország élelmiszer- és borkivitelének gondjait az ország legnagyobb exportpiacán, ami már így is visszafogja a gazdasági növekedést.

Az amerikai dömpingvádak elfogadhatatlanok, és Trump tervét szolgálják, hogy a termelést az Egyesült Államokba telepítse

– mondta Ettore Prandini, a Coldiretti elnöke.