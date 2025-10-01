Deviza
Így hat az Otthon Start a prémiumkategóriás ingatlanokra

A lakossági ingatlanpiacon jelenleg a 3 százalékos hitelkonstrukció áll a figyelem középpontjában. Ugyanakkor gyakran háttérbe szorul annak felismerése, hogy ez a finanszírozási forma a magasabb értékkategóriájú ingatlanok piacára is érdemi hatást gyakorol. Magyarországon a luxusingatlan fogalma még eltér a nyugat-európai értelmezéstől, azonban évről évre tapasztalható a közeledés a két definíció között.
A podcast vendége: Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2025.10.01, 17:43

A luxusingatlanok piaca Magyarországon az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül. Bár a luxus hazai fogalma még nem teljesen követi a nyugat-európai sztenderdeket, a kereslet és az árak emelkedése egyre inkább meghatározza, mi számít ma valódi luxusnak Magyarországon.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

 

A Négyzetméter Fix 3 vendége volt a Duna House vezető elemzője, Szegő Péter. A szakértő elmondta, hogy továbbra is dominálnak a budai villanegyedek a luxustérképen. 

A belépési küszöb jelenleg 300 millió forint, de az igazi luxus inkább az egymilliárd forint feletti ingatlanoknál kezdődik. Ebben a kategóriában már alapfeltétel az örök panoráma. A keresletből megállapítható, hogy továbbra is a budai I., II. és XII. kerület, valamint a XI. Sas-hegyhez közeli része dominál. A III. kerületben is egyre több új luxusingatlan épül, de ezek értékesítése kicsit tovább tarthat, mivel a vevők többsége ragaszkodik a tradicionálisan „luxuskerületnek” számító lokációkhoz.

A vevők nem szeretnek felújítani, kulcsrakész házakat keresnek

– hangsúlyozta Szegő Péter, aki szerint a legkeresettebb jellemzők közé tartozik a 70–100 négyzetméteres nappali, legalább 5 hálószoba, külön vendégrész, háttérkonyha, 3-4 garázs, okosotthon, korszerű gépészet és energiahatékony megoldások.

A hodályházakra ma alig van kereslet a luxusingatlan-piacon

Az 1990–2000-es évek belső medencés, mediterrán stílusú ingatlanjai napjainkban többnyire telekáron kelnek el. Ennek megfelelően a mai igényekhez kevésbé illeszkedő házak a felső sávban is lassabban forognak.

Az általános ingatlanpiaci árváltozás ezt a kategóriát is érinti, de kevésbé érzékeny, mint a lakossági piac. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start program is hatással van ezekre az ingatlanokra. A tulajdonosokat érdemben egyre kevésbé befolyásolja egy-egy árváltozás, rezsicsökkentés vagy a hitelkamatok változása. A jól pozicionált, szépen fotózott, igényes ingatlanok jellemzően 2-4 hónap alatt kelnek el, míg a túlárazott vagy korszerűtlen házak akár évekig is a piacon maradhatnak.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Luxusingatlan definíciója napjainkban (00:55)
  • A prémiumkategóriás ingatlanok vevőköre (01:52)
  • A vevők lakhatási céllal vásárolnak (03:21)
  • A 3 százalékos hitel hatása a luxusingatlanok piacára (05:26)
  • Az Otthon Start első hónapja (06:38)
  • Átalakult az elmúlt 5 évben a prémiumkategóriás otthonok piaca (07:51)
  • Az érzelmek befolyásolják az eladást (10:57)
  • Az árak alakulása a felső kategóriában (12:25)
  • Magyarországon egyre több a nyugat-európai sablonnak megfelelő luxusingatlan (13:15)
  • A magyar vevők így választanak lokációt (13:59)
  • A prémiumkategória jövője (14:51)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

 

