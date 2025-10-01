Így hat az Otthon Start a prémiumkategóriás ingatlanokra

A luxusingatlanok piaca Magyarországon az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül. Bár a luxus hazai fogalma még nem teljesen követi a nyugat-európai sztenderdeket, a kereslet és az árak emelkedése egyre inkább meghatározza, mi számít ma valódi luxusnak Magyarországon.

A Négyzetméter Fix 3 vendége volt a Duna House vezető elemzője, Szegő Péter. A szakértő elmondta, hogy továbbra is dominálnak a budai villanegyedek a luxustérképen.

A belépési küszöb jelenleg 300 millió forint, de az igazi luxus inkább az egymilliárd forint feletti ingatlanoknál kezdődik. Ebben a kategóriában már alapfeltétel az örök panoráma. A keresletből megállapítható, hogy továbbra is a budai I., II. és XII. kerület, valamint a XI. Sas-hegyhez közeli része dominál. A III. kerületben is egyre több új luxusingatlan épül, de ezek értékesítése kicsit tovább tarthat, mivel a vevők többsége ragaszkodik a tradicionálisan „luxuskerületnek” számító lokációkhoz.

A vevők nem szeretnek felújítani, kulcsrakész házakat keresnek

– hangsúlyozta Szegő Péter, aki szerint a legkeresettebb jellemzők közé tartozik a 70–100 négyzetméteres nappali, legalább 5 hálószoba, külön vendégrész, háttérkonyha, 3-4 garázs, okosotthon, korszerű gépészet és energiahatékony megoldások.

A hodályházakra ma alig van kereslet a luxusingatlan-piacon

Az 1990–2000-es évek belső medencés, mediterrán stílusú ingatlanjai napjainkban többnyire telekáron kelnek el. Ennek megfelelően a mai igényekhez kevésbé illeszkedő házak a felső sávban is lassabban forognak.

Az általános ingatlanpiaci árváltozás ezt a kategóriát is érinti, de kevésbé érzékeny, mint a lakossági piac. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start program is hatással van ezekre az ingatlanokra. A tulajdonosokat érdemben egyre kevésbé befolyásolja egy-egy árváltozás, rezsicsökkentés vagy a hitelkamatok változása. A jól pozicionált, szépen fotózott, igényes ingatlanok jellemzően 2-4 hónap alatt kelnek el, míg a túlárazott vagy korszerűtlen házak akár évekig is a piacon maradhatnak.