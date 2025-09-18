Deviza
Ekkor adják át Magyarország leghírhedtebb autópályáját: nagyon közel van a dátum – videón az építkezés utolsó fázisa

2024 februárjában zárták le a megsérült sztrádát. Az M30-as helyreállítása hamarosan véget ér, október végén helyreállhat a forgalom az autópályán.
2025.09.18, 14:20

Lassan a végéhez közelít Magyarország egyik legfontosabb autópálya-felújítása. Immár másfél évnél is több idő telt el az M30-as fekete szerdája óta: 2024. február 17-én zárták le a sztráda Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Erre azért volt szükség, mert Szikszó közelében megsüllyedt a pályaszerkezet, és az M30-as autópálya használhatatlanná vált.

M30 autópálya
A megsüllyedt M30-as helyreállítása gőzerővel zajlik / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Egy esztendővel is több időnek kellett eltelnie, hogy végre elkezdődhessen a helyreállítás, amelyet annak a Strabagnak kell garanciálisan elvégeznie, amely az M30-as szóban forgó szakaszát építette. Akkor Lázár János építési és közlekedési miniszter úgy nyilatkozott, hogy a Strabag nem a kívánt minőségben végezte el az útszakasz építését – adta hírül a Boon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Zajlik az M30-as helyreállítása

A helyi lap tudósítása szerint a munkálatok jelenleg is zajlanak. A burkolatrepedések és -süllyedések helyén egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpök sorával erősítették meg a pályaszerkezetet.  

Mindezt megelőzte, hogy a kivitelező egymástól független szakértőket, geotechnikusokat és geológusokat kért fel a pályaszerkezet csúszása okainak feltárására, és kidolgozta a javaslatokat a probléma elhárítására.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek.

A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta munkálkodik a nagyjából 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és – a vállalás alapján – október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Így ütemezte a kivitelező az M30-as autópálya helyreállítását:

  • Március–május: a töltések elbontása, a cölöpözés megkezdése.
  • Május–augusztus: a nagy tömegű töltés visszaépítése.
  • Augusztus–szeptember: a töltésnek tömörödésre a szüksége, így látványos munkák nem várhatók.  
  • Október: a pálya betonozása, a burkolat visszaépítése.
  • Október 31.: helyreáll a forgalom az M30-as autópályán.

A héten a térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin a közösségi oldalán arról számolt be, hogy jelen állás szerint tudják tartani a határidőt.

Óriási kedvezménnyel lehet vásárolni autópálya-matricát

Soha nem volt még példa autópályadíj-csökkentésre, de 2026-ban öt vármegye autósai olcsóbban közlekedhetnek. Az autópálya-matrica Borsodban szinte jelképes összegbe kerül majd. Az országos díjak azonban az infláció miatt emelkednek.

Az M30-as autópálya megsüllyedése, illetve lezárása kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter még a tavasszal közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban.

A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett: nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik.

Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra.

