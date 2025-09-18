Ekkor adják át Magyarország leghírhedtebb autópályáját: nagyon közel van a dátum – videón az építkezés utolsó fázisa

Lassan a végéhez közelít Magyarország egyik legfontosabb autópálya-felújítása. Immár másfél évnél is több idő telt el az M30-as fekete szerdája óta: 2024. február 17-én zárták le a sztráda Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Erre azért volt szükség, mert Szikszó közelében megsüllyedt a pályaszerkezet, és az M30-as autópálya használhatatlanná vált.

A megsüllyedt M30-as helyreállítása gőzerővel zajlik / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Egy esztendővel is több időnek kellett eltelnie, hogy végre elkezdődhessen a helyreállítás, amelyet annak a Strabagnak kell garanciálisan elvégeznie, amely az M30-as szóban forgó szakaszát építette. Akkor Lázár János építési és közlekedési miniszter úgy nyilatkozott, hogy a Strabag nem a kívánt minőségben végezte el az útszakasz építését – adta hírül a Boon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Zajlik az M30-as helyreállítása

A helyi lap tudósítása szerint a munkálatok jelenleg is zajlanak. A burkolatrepedések és -süllyedések helyén egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpök sorával erősítették meg a pályaszerkezetet.

Mindezt megelőzte, hogy a kivitelező egymástól független szakértőket, geotechnikusokat és geológusokat kért fel a pályaszerkezet csúszása okainak feltárására, és kidolgozta a javaslatokat a probléma elhárítására.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek.

A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta munkálkodik a nagyjából 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és – a vállalás alapján – október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Így ütemezte a kivitelező az M30-as autópálya helyreállítását:

Március–május: a töltések elbontása, a cölöpözés megkezdése.

Május–augusztus: a nagy tömegű töltés visszaépítése.

Augusztus–szeptember: a töltésnek tömörödésre a szüksége, így látványos munkák nem várhatók.

Október: a pálya betonozása, a burkolat visszaépítése.

Október 31.: helyreáll a forgalom az M30-as autópályán.

A héten a térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin a közösségi oldalán arról számolt be, hogy jelen állás szerint tudják tartani a határidőt.