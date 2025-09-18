Ekkor adják át Magyarország leghírhedtebb autópályáját: nagyon közel van a dátum – videón az építkezés utolsó fázisa

Lassan a végéhez közelít Magyarország egyik legfontosabb autópálya-felújítása. Immár másfél évnél is több idő telt el az M30-as fekete szerdája óta: 2024. február 17-én zárták le a sztráda Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Erre azért volt szükség, mert Szikszó közelében megsüllyedt a pályaszerkezet, és az M30-as autópálya használhatatlanná vált.
Egy esztendővel is több időnek kellett eltelnie, hogy végre elkezdődhessen a helyreállítás, amelyet annak a Strabagnak kell garanciálisan elvégeznie, amely az M30-as szóban forgó szakaszát építette. Akkor Lázár János építési és közlekedési miniszter úgy nyilatkozott, hogy a Strabag nem a kívánt minőségben végezte el az útszakasz építését – adta hírül a Boon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.
A helyi lap tudósítása szerint a munkálatok jelenleg is zajlanak. A burkolatrepedések és -süllyedések helyén egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpök sorával erősítették meg a pályaszerkezetet.
Mindezt megelőzte, hogy a kivitelező egymástól független szakértőket, geotechnikusokat és geológusokat kért fel a pályaszerkezet csúszása okainak feltárására, és kidolgozta a javaslatokat a probléma elhárítására.
A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek.
A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta munkálkodik a nagyjából 150 méteres sztrádaszakaszt magába foglaló munkaterületen, és – a vállalás alapján – október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.
Így ütemezte a kivitelező az M30-as autópálya helyreállítását:
A héten a térség országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin a közösségi oldalán arról számolt be, hogy jelen állás szerint tudják tartani a határidőt.
Soha nem volt még példa autópályadíj-csökkentésre, de 2026-ban öt vármegye autósai olcsóbban közlekedhetnek. Az autópálya-matrica Borsodban szinte jelképes összegbe kerül majd. Az országos díjak azonban az infláció miatt emelkednek.
Az M30-as autópálya megsüllyedése, illetve lezárása kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter még a tavasszal közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban.
A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett: nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik.
Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra.
