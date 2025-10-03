A trend mögött több tényező állt: a piac a Federal Reserve agresszívebb kamatcsökkentési ciklusát árazta, ami csökkentette a dollár vonzerejét az euróval szemben. Ezzel párhuzamosan az eurózóna stabilizálódó kilátásai szintén biztonságosabb menedéket kínáltak a befektetők szemében, miközben a dollár menekülőeszköz státusza kissé megingott. Az elmúlt hetekben, hónapokban azonban új fordulat körvonalazódik a befektetői narratívában. Az amerikai technológiai szektor, különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok, soha nem látott tőkebeáramlást tapasztalnak. Az „AI-boom” nemcsak a részvénypiacokat hajtja rekordmagasságokba, hanem új növekedési sztorit is ad az amerikai gazdaságnak, így a dollárnak is: a befektetők egyre inkább egy tartós termelékenységi fordulat lehetőségét árazzák.

Harapófogóban a dollár / Fotó: Shutterstock

2025 utolsó negyedévébe lépve az egyik legérdekesebb kérdés, hogy az amerikai gazdaság hogyan növekszik közel 4 százalékkal anélkül, hogy érdemben munkahelyeket teremtene . Ha optimisták akarunk maradni, mondhatjuk, hogy a válasz talán a mesterséges intelligenciában rejlik, illetve a munkahelyteremtés megtorpanása nem független az Egyesült Államokban zajló kitoloncolásoktól sem. A pesszimista nézet szerint pedig a recesszió előszobájában van az amerikai gazdaság, és félnek bővíteni a vállalatok.

Ezzel párhuzamosan a fenti adatok alapján a nyugdíjalapok, szuverén alapok és más intézményi befektetők ismét növelik amerikai kitettségüket, ami közvetlen keresletet generál a dollár iránt. Ez a fejlemény történelmileg nem példa nélküli: az 1990-es évek második felében a „dotcom lufi” volt ehhez hasonló. Ez a folyamat elméletileg pozitív a dollár szempontjából, és úgy is értelmezhető, hogy a zöldhasú még nem adta fel hegemóniáját a globális pénzügyi rendszerben. Azonban legyünk óvatosak, mindeközben továbbra is fennmaradnak a dollár gyengüléséhez hozzájáruló tényezők a következő egy évben. A mesterséges intelligencia körüli hype miatti tőzsdei szárnyalás legfeljebb csak a dollár gyengülésének ideiglenes megtorpanásához elegendő.