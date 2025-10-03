Harapófogóban a dollár

A trend mögött több tényező állt: a piac a Federal Reserve agresszívebb kamatcsökkentési ciklusát árazta, ami csökkentette a dollár vonzerejét az euróval szemben. Ezzel párhuzamosan az eurózóna stabilizálódó kilátásai szintén biztonságosabb menedéket kínáltak a befektetők szemében, miközben a dollár menekülőeszköz státusza kissé megingott. Az elmúlt hetekben, hónapokban azonban új fordulat körvonalazódik a befektetői narratívában. Az amerikai technológiai szektor, különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok, soha nem látott tőkebeáramlást tapasztalnak. Az „AI-boom” nemcsak a részvénypiacokat hajtja rekordmagasságokba, hanem új növekedési sztorit is ad az amerikai gazdaságnak, így a dollárnak is: a befektetők egyre inkább egy tartós termelékenységi fordulat lehetőségét árazzák.
2025 utolsó negyedévébe lépve az egyik legérdekesebb kérdés, hogy az amerikai gazdaság hogyan növekszik közel 4 százalékkal anélkül, hogy érdemben munkahelyeket teremtene . Ha optimisták akarunk maradni, mondhatjuk, hogy a válasz talán a mesterséges intelligenciában rejlik, illetve a munkahelyteremtés megtorpanása nem független az Egyesült Államokban zajló kitoloncolásoktól sem. A pesszimista nézet szerint pedig a recesszió előszobájában van az amerikai gazdaság, és félnek bővíteni a vállalatok.
Ezzel párhuzamosan a fenti adatok alapján a nyugdíjalapok, szuverén alapok és más intézményi befektetők ismét növelik amerikai kitettségüket, ami közvetlen keresletet generál a dollár iránt. Ez a fejlemény történelmileg nem példa nélküli: az 1990-es évek második felében a „dotcom lufi” volt ehhez hasonló. Ez a folyamat elméletileg pozitív a dollár szempontjából, és úgy is értelmezhető, hogy a zöldhasú még nem adta fel hegemóniáját a globális pénzügyi rendszerben. Azonban legyünk óvatosak, mindeközben továbbra is fennmaradnak a dollár gyengüléséhez hozzájáruló tényezők a következő egy évben. A mesterséges intelligencia körüli hype miatti tőzsdei szárnyalás legfeljebb csak a dollár gyengülésének ideiglenes megtorpanásához elegendő.
Egyrészt a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak erősödtek: a kormányzati nyomás a gyorsabb kamatcsökkentés irányába tolná a jegybankot, miközben az amerikai infláció 2025 augusztusában 54. hónapja haladta meg a Fed 2 százalékos jegybanki célját.
További bizonytalanságot kelt, hogy 2025 szeptemberétől a Fed Kormányzótanácsának tagja Stephen Miran, aki az „A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System” című írásával robbant be a köztudatba, amelyet magyarra talán úgy fordítanánk, hogy „Felhasználói útmutató a globális kereskedelmi rendszer szerkezetátalakításához”.
Miran ebben az írásában úgy érvel, hogy a dollár, mint globális tartalékvaluta folyamatosan túlértékelt, amely az amerikai gazdasági problémák egyik fő oka. A szerinte erős dollárárfolyam rontja az USA exportversenyképességét, szerényebb növekedési lehetőségeket ad az ipari, termelő ágazatoknak, miközben az olcsóbb import utáni keresletet fűti. Ez részben a tartalékvaluták iránti árrugalmatlan (árra nem érzékeny) kereslet miatt van: a világ jegybankjai és pénzintézmények jelentős mennyiségben tartanak dollárt tartalékként.
Miran szerint az USA szerepe, mint a világ tartalékvaluta kibocsátója állandó folyó fizetési mérleghiányhoz vezet, mivel más országok dollárt igényelnek tartalékként.
Ugyanakkor az USA-nak kell viselnie azokat a költségeket – például a védelmi költségeket, a tartalékvaluta biztosítását –, amelyek másoknak előnyt jelentenek. Miran azt állítja, hogy ezek a terhek egyre nehezebbek, különösen az USA feldolgozóipara számára. Megoldási javaslatként a célzott vámok mellett, egy új árfolyampolitikai koncepcióról is írt, amely „Mar-a-Lago-i egyezményként” híresült el, és amelynek fő célja a dollár célzott leértékelése lenne, a kereskedelmi partnerekkel történő egyezmények részeként, miközben globális tartalékvaluta szerepét is megőrizné. Egy ilyen terv azonban csak lassan és fokozatosan hajtható végre, ha egyáltalán végrehajtható, ugyanis a dollárba vetett bizalmat is alááshatja egy meggondolatlan döntés és így csak a gyengébb dollár része teljesülne a célnak. Az, hogy egy ilyen nézeteket valló szakember most a Fed döntéshozatali környezetében jelenik meg, felerősíti a piaci félelmeket a dollár szándékos gyengítésével kapcsolatban.
A globális képet nézve szintén nem egyértelmű, hogy a tőke hosszabb távon inkább az USA-ba vagy inkább Európába áramlik-e majd. Az európai gazdaságra vonatkozó várakozások 2025 második negyedévétől optimisták voltak: a várt fiskális élénkítés és hadiipari beruházások, az amerikainál kiszámíthatóbb gazdaságpolitika mind vonzóvá tették az európai befektetéseket és az eurót. Ugyanakkor mindez könnyen túl korainak bizonyulhat. Európa strukturális problémái – energiafüggőség, gyenge versenyképesség, kedvezőtlen demográfiai trendek – továbbra is fennállnak. Így az európai növekedési sztoriba vetett túlzott bizalom hamar csalódást okozhat, ami hosszabb távon is a dollár felé terelheti a tőkét.
A dollár jövőjét tehát jelenleg két erős, de ellentétes hatás alakítja. Az egyik oldalon ott van az AI-boom, amely valóban képes dollárerősítő tőkebeáramlást generálni. A másik oldalon a Fed kamatcsökkentési tervei és a dollár szándékos gyengítésének lehetősége, amelyek nem támogatják a zöldhasút.
A kulcskérdés az, hogy a technológiai sztori elég erős lesz-e ahhoz, hogy ellensúlyozza a jegybanki hitelességbe vetett bizalom megingását.
Jelenleg úgy látjuk, hogy a dollár gyengülése megtorpanhat, de a folyamat törékeny egyensúlyon nyugszik. Az „AI-boom” rövid távon elég erős lehet a fordulathoz, de a hosszú távú kilátásokat végső soron a Fed hitelessége és a dollár globális szerepének alakulása határozza meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.