Csoda történt a magyar költségvetésben: Nagy Márton megmondta előre, hogy ez lesz

Lehet, hogy a növekedési növekedés idén sem fog felpörögni, biztosan nem a gyenge fogyasztás vagy áfabefizetések hiánya miatt kell aggódnia Márton nemzetgazdasági miniszternek – ez derült ki az államháztartás első kilenc havi részletes jelentéséből.

Csoda történt a magyar költségvetésben: Nagy Márton megmondta előre / Fotó: Vémi Zoltán

Magyar költségvetés: már 6000 milliárd fölött az áfabevételek

Szeptember végén 6080 milliárd bevétele keletkezett az költségvetés általános forgalmi adóból, ami időarányoson 127,5 milliárdos elmaradást takar, ugyanakkor tavaly szeptember végéhez képest már 647 milliárd forint plusznál jár.

Hiába lesz idén jóval alacsonyabb a gazdasági növekedés, mint amivel a kormány tavaly év végén számolt a költségvetés tervezésekor, az áfabefizetéseken ez aligha érződik.

Mindez azért is meglepő, mert eredetileg 3,4 százalékos GDP- bővülés mellett tervezte a nemzetgazdasági minisztérium a 2025-ös "békeköltségvetést", igaz, a mostaninál nagyon más, kedvezőbb feltételek mellett. Ehhez képest tavaszra biztossá vált, hogy a gazdasági növekedés még az 1 százalékot sem fogja elérni, és inkább közelebb lesz 0,5 százalékhoz. Pedig az alacsonyabb növekedés értelemszerűen kevesebb áfabevételt feltételezne.

Hogy mégsem látjuk a költségvetésben az áfabevételek elmaradását, az a magyar gazdaság kettősségével magyarázható: miközben a külső kereslettől függő szektorok, mint az ipar vagy a külkereskedelem szenved, addig a kiskereskedelem és a szolgáltatószektor folyamatosan bővül.

Tehát végeredményben igaza lett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, aki tavasszal az első negyedéves GDP-adatok után azt állította, hogy a költségvetés bevételi oldalán nem fog nyomot hagyni a vártnál lassabb gazdasági növekedés. A miniszter a gyenge gazdasági aktivitását az erőtlen külső konjunktúra és az attól függő ágazatok, mint az ipar problémáira vezette vissza.

Azóta pedig nem is történt ebben fordulat. Augusztusban az ipari termelés volumene 4,6 százalékkal, a magyar gazdaság húzóágazatának számító járműgyártás pedig 20 százalékkal esett vissza. Ezzel szemben a kiskereskedelem forgalom 2,4 százalékkal bővült. Mindez tükröződik az első két negyedévi GDP-adatban is, a belső fogyasztás erősségére utal, hogy április és május közötti három hónapban a háztartások fogyasztási kiadása 5,0 százalékkal emelkedett.