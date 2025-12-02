Nagyon jól járt a magyar rendőrség a debreceni BMW-gyárral, csúcsmodelleket kaptak a járőrök: "Ezek elől nem érdemes menekülni" – videón, hogyan álltak szolgálatba

„Erősítés érkezett a debreceni rendőrséghez! A tavalyi négy után, most újabb nyolc rendőrségi felszereltséggel ellátott BMW állt szolgálatba, a német világcég ugyanis ilyen módon támogatja a rendvédelmi szervek munkáját” – írta Debrecen alpolgármestere, Széles Diána a közösségi médiában.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az X3-as típusú szolgálati járművek elsősorban a bűnüldözésben és a közbiztonság fenntartásában segítik majd a munkát. A város másik alpolgármestere, Barcsa Lajos ehhez hozzátette: az önkormányzat mindent megtesz, hogy segítse a rendőrséget, ennek keretében új trafiboxokat telepítettek, nyolc helyen működik már az okoszebra, és bővül a térfigyelőkamera-rendszer.

Ez nem új keletű együttműködés: a BMW Group Gyár Debrecen és a magyar rendőrség között 2023–2024-ben országos szintű megállapodás jött létre, amelynek keretében a cég több megyei rendőr-főkapitányságnak (köztük Hajdú-Bihar megyének) ingyenesen biztosít szolgálati járműveket, teljes rendőrségi felszereléssel.

A BMW még 2022-ben jelentette be, hogy gyárat épít Debrecen északnyugati ipari övezetében, az üzem 2025 szeptemberében hivatalosan átadásra került, Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében. A cég már a beruházás bejelentése óta intenzív kampányt folytat: támogatja a helyi sportot (DVSC), oktatást (Debreceni Egyetem) és a rendőrséget is.

Hasonló autók érkeztek már korábban Budapestre, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Borsod megyébe is – összesen 2024 végéig kb. 50-60 BMW (főleg X3 és 5-ös sorozat) került a rendőrséghez országszerte.

A járművek nem vásárlás útján, hanem használatba adás formájában érkeznek (általában három-négy évre), tehát jogilag nem ajándékok, hanem a BMW marketingköltségének részei. Cserébe a vállalat ingyenpublicitást szerez, főleg most, hogy a debreceni gyár révén még erősebb a magyarországi jelenléte.