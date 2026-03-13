Deviza
A románok már azt hitték, enyhül a drágulás, de korai volt az öröm – nyolcszorosa az infláció a magyarnak

Megérkeztek a legfrissebb román gazdasági adatok. Az infláció a várakozásoknak megfelelően csökkent, de a jelenlegi kedvezőtlen nemzetközi folyamatok megfordíthatják a kedvező trendet.
Nagy Krisztián
2026.03.13, 11:38
Frissítve: 2026.03.13, 11:47

Románia inflációs rátája a legfrissebb februári adatok szerint éves összevetésben 9,3 százalékra mérséklődött az előző havi 9,6 százalékról, ami némileg alacsonyabb, mint a piaci várakozások szerinti 9,4 százalék. Ezután érkezett az iráni háború okozta drágulás első hulláma. A magyar inflációs ráta ugyanebben a hónapban 1,2 százalék volt.

Nem jó, de nem is tragikus: lassult a román infláció, de van még hova fejlődni
Nem jó, de nem is tragikus: lassult a román infláció, de van még hova fejlődni / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

Az áremelkedés üteme a szolgáltatások esetében a januári adatokhoz képest 11,59 százalékról 11,37 százalékra csökkent. Ebben a szegmensben különösen a vízellátás, szennyvízkezelés és hulladékszállítás, az egészségügyi és szépségipari szolgáltatások, valamint a városi közlekedés ára esett számottevően. 

Ezzel párhuzamosan a nem élelmiszer jellegű termékek inflációja lassult, 9,99 százalékról 9,41 százalékra változott, ám az élelmiszereké 7,86 százalékról 7,89 százalékra gyorsult. 

A fogyasztói árak a vizsgált időszakban 0,59 százalékkal emelkedtek, ami lassulás az előző havi 0,86 százalékos adathoz képest.

 

Mi várható a román gazdaságpolitikában? 

Az elszabaduló energiaárak nyomás alatt tartják a piacokat, ami megakadályozhatja a román jegybankot abban, hogy a monetáris politikáján lazítson és kamatot vághasson. 

A februári adatok ugyan lassuló inflációt jeleznek, ám az adatokban még nem mutatkozik meg az iráni háború nyomán elpattanó energiaárak hatása.  

A Román Nemzeti Bank már több mint másfél éve 6,5 százalékon tartja az irányadó kamatlábat. Az Európai Unió országait tekintve a kiugróan magas érték célja a pénzügyi stabilitás megteremtése, ám hiába a prudens monetáris politika a nemzeti bank részéről, a gazdaság jelenleg recesszióban van, és az emelkedő energiaárak további negatív hatással lehetnek a román gazdaság teljesítményére.  

Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus „teljesen átírná” Románia inflációs előrejelzéseit. Becslések szerint az olajárak 10 százalékos emelkedése mintegy 0,3 százalékponttal növelné Románia inflációs rátáját. 

Paradigmaváltás a román gazdaságban 

A román jegybank 1,5 és 3,5 százalék közötti inflációs célsávval dolgozik, és a 2026-os évre vonatkozó előrejelzés szerint az év végére a pénzromlás üteme 3,9 százalékra mérséklődne. 

A meghatározott cél eléréséhez a kormánynak csökkentenie kell a globális feszültségek hatását a hazai árakra. Ennek érdekében Ilie Bolojan miniszterelnök kormánya a jövő évre halasztotta a földgázárak liberalizációját, mivel addigra várhatóan megindul a termelés a fekete-tengeri Neptun Deep gázmezőn. 

Miután a román adminisztráció az Európai Unió iránymutatása szerint megszorító intézkedéseket vezetett be, hogy a 2025-ös évi magas költségvetési hiányt (8,75 százalék) mérsékelje. A következő napokban döntés várható a várható energiaársokk enyhítését célzó intézkedésekről. 

 

