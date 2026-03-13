Deviza
EUR/HUF392,16 0% USD/HUF342,11 +0,51% GBP/HUF453,51 -0,18% CHF/HUF434,4 +0,26% PLN/HUF91,85 +0,03% RON/HUF77,01 +0,05% CZK/HUF16,04 -0,08% EUR/HUF392,16 0% USD/HUF342,11 +0,51% GBP/HUF453,51 -0,18% CHF/HUF434,4 +0,26% PLN/HUF91,85 +0,03% RON/HUF77,01 +0,05% CZK/HUF16,04 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 305,34 +0,23% MTELEKOM2 045 -0,24% MOL3 888 -0,87% OTP35 690 +0,53% RICHTER11 900 +0,76% OPUS514 +1,17% ANY7 280 +1,65% AUTOWALLIS154,5 +0,32% WABERERS4 830 +1,45% BUMIX9 454,37 +0,73% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 558,2 -0,35% BUX122 305,34 +0,23% MTELEKOM2 045 -0,24% MOL3 888 -0,87% OTP35 690 +0,53% RICHTER11 900 +0,76% OPUS514 +1,17% ANY7 280 +1,65% AUTOWALLIS154,5 +0,32% WABERERS4 830 +1,45% BUMIX9 454,37 +0,73% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 558,2 -0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
versenyhatóság
divatmárka
német vállalat
online vásárlás
fogyasztók megtévesztése
bírság
GVH
About You
fogyasztóvédelem

Több százezer magyar fogyasztót kártalanít a híres divatmárka, miután pszichés nyomás alá helyezte őket – a cég milliárdos összeget fizet ki

A GVH szerint az About You megtévesztő kedvezményfeltüntetéssel és sürgető, pszichés nyomást keltő üzenetekkel befolyásolta a vásárlókat. A német vállalat fejenként 1750 forintot fizet több százezer magyar fogyasztónak, és ezenfelül 505 millió forintot befizetett a költségvetésbe.
VG
2026.03.13, 11:41
Frissítve: 2026.03.13, 11:51

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feltárta, hogy megtévesztő módon akciózott, és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra az About You. A népszerű online divatáruportál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket, és vállalta, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A cég már megkezdte a kifizetéseket. Az összesen több mint 500 millió forint értékűre becsült visszatérítés mellett a német vállalat 505 millió forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe – közölte a versenyhatóság pénteken.

A német vállalat nemcsak a fogyasztókat kártalanítja, de bírságot is befizetett. Close,Up,Shot,Of,African,Man's,Hands,Holding,Mobile,And
A német vállalat nemcsak a fogyasztókat kártalanítja, de bírságot is befizetett / Fotó: Shutterstock

Az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának 2025 novemberében lezárt vizsgálata során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a hamburgi székhellyel működő, német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott:

  • Olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.
  • Pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt.

Ezek a technikák alkalmasak voltak arra, hogy erősen korlátozzák a fogyasztók termékekkel kapcsolatos választási, magatartási szabadságát, illetve a lehetőségüket a tájékozott döntés meghozatalára.

Összesen több mint 500 millió forintot kapnak a magyar vásárlók a német vállalattól

Az About You portált üzemeltető cég az eljárás során elismerte a jogsértéseket, és együttműködött a GVH-val. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi megfelelőségi program kialakítását vállalta, ennek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is specifikus vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió forintot. 

Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja a fenti összeget, a többieknek pedig úgynevezett About You coins formájában írja jóvá. 

Ennek beváltására a fogyasztóknak egy évük van, és vásárlás esetén a kompenzációt automatikusan jóváírja a cég, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra, illetve az összeg az úgynevezett promóciós időszakokon kívül kedvezményes termékekre is felhasználható.

Ezekkel a vállalásokkal az About You üzemeltetője közel felével tudta csökkenteni a kiszabott bírságot, a céget a GVH Versenytanácsa – az egyéb együttműködési intézkedésekre is figyelemmel – végül 505 millió forint befizetésére kötelezte a magyar központi költségvetésbe, amelynek a portált üzemeltető cég 2025 decemberében eleget is tett. 

A GVH Versenytanácsa által kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.

A kötelezően előírt vállalásokat a vállalkozásnak egy év alatt kell végrehajtania, amit a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd.

Ha a cég nem teljesíti az előírtakat, utólag a kapott bírságcsökkentést is be kell fizetnie.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu