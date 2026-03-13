Több százezer magyar fogyasztót kártalanít a híres divatmárka, miután pszichés nyomás alá helyezte őket – a cég milliárdos összeget fizet ki

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feltárta, hogy megtévesztő módon akciózott, és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra az About You. A népszerű online divatáruportál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket, és vállalta, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A cég már megkezdte a kifizetéseket. Az összesen több mint 500 millió forint értékűre becsült visszatérítés mellett a német vállalat 505 millió forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe – közölte a versenyhatóság pénteken.

A német vállalat nemcsak a fogyasztókat kártalanítja, de bírságot is befizetett / Fotó: Shutterstock

Az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának 2025 novemberében lezárt vizsgálata során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a hamburgi székhellyel működő, német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott:

Olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.

Pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt.

Ezek a technikák alkalmasak voltak arra, hogy erősen korlátozzák a fogyasztók termékekkel kapcsolatos választási, magatartási szabadságát, illetve a lehetőségüket a tájékozott döntés meghozatalára.

Összesen több mint 500 millió forintot kapnak a magyar vásárlók a német vállalattól

Az About You portált üzemeltető cég az eljárás során elismerte a jogsértéseket, és együttműködött a GVH-val. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi megfelelőségi program kialakítását vállalta, ennek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is specifikus vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió forintot.

Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja a fenti összeget, a többieknek pedig úgynevezett About You coins formájában írja jóvá.

Ennek beváltására a fogyasztóknak egy évük van, és vásárlás esetén a kompenzációt automatikusan jóváírja a cég, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra, illetve az összeg az úgynevezett promóciós időszakokon kívül kedvezményes termékekre is felhasználható.