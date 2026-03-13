Fontos figyelmeztetést tett közzé az OTP Bank, minden ügyfelét érinti

Előre tervezett üzemszünet lesz az OTP Banknál, az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra. A bank által közzétett tájékoztató szerint legközelebb március 15-én lesznek a pénzintézetnél szolgáltatáskimaradások.

Fejlesztéseket hajt végre az OTP Bank, ebből adódóan számos szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető március 15-én (illusztráció) / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mutatjuk az OTP Bank márciusi üzemszünetének részleteit:

Fejlesztési okokból 2026. március 15-én, hajnali 2 órától várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetők:

az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve

az SMS-szolgáltatások, valamint

az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.

Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetők.

Fontos, hogy ebben az időszakban a bank más szolgáltatásainak szünetére nem kell számítani – derül ki az Origo cikkéből.