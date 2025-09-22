Kulcsfontosságú ágazatban bővített a Mészáros csoport

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

Tovább bővült a Mészáros csoport agrár portfóliója / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Mészáros csoport közleménye szerint a Talentis Agro célja, hogy hazánk legnagyobb élelmiszer- és takarmányalapanyag-előállítójává váljon, és ennek érdekében expanzív, kül- és belföldi jelenlétre törekszik. A csoport céljai között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes a további stabil növekedésre.

Ennek érdekében történt az a 2025. szeptember 17-én sikeresen lezárult adásvétel is, amelynek eredményeképpen mostantól a Talentis Agro csoport égisze alatt folytatja működését a Gyulai Agrár Zrt., amely elsősorban tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik.

„A Gyulai Agrár Zrt. eddigi tevékenysége és regionális tapasztalatai alapján jól illeszkedik az agráriumban piacvezető Talentis Agro csoport üzleti portfóliójába. A Mészáros csoporton belüli szinergiák kihasználása pedig hosszú távon biztosítani tudja a vállalkozás stabilitását, eredményességét, további fejlődését és a munkahelyek megőrzését” – idézte a közlemény Mészáros Lőrinc tulajdonost.

Ezt kell tudni a Mészáros csoport új tagjáról

Az akvizíciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti mezőgazdasági tevékenységét Békés vármegyében, a Gyulai Agrár Zrt. pedig készen áll, hogy az új tőkeerős tulajdonos segítségével új beruházási projekteket is véghez vigyen.

A Gyulai Agrár Zrt.-t 2000-ben alapították meg, állandó alkalmazottainak száma 88 fő, a tevékenységéhez szükséges eszközökkel, kiszolgáló létesítményekkel, köztük fejőházzal, szárítóval és tárolóval is rendelkezik, több mint 1500 hektár művelt területen gazdálkodik, évi 8 millió liter tejet állít elő 800 tejelőmarha-állománnyal. Cégprofiljába növénytermesztés is tartozik, az állattartáshoz szükséges abrak zömét a vállalat saját maga termeli meg. Ezen kívül mezőgazdasági szolgáltatást nyújtanak, amelynek keretében a vonzáskörzetében gazdálkodó farmoknak gépi munkát, input anyag eladást, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást biztosít.