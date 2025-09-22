Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.72 -0.25% BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.72 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akvizíció
felvásárlás
Mészáros Csoport
Talentis Agro Zrt

Kulcsfontosságú ágazatban bővített a Mészáros csoport

Békés vármegyében erősített a Talentis Agro Zrt. A Mészáros csoport mezőgazdasági portfóliója felvásárlással bővült.
VG
2025.09.22, 11:02
Frissítve: 2025.09.22, 11:09

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

Mészáros Csoport konferencia_diakosztondij_fg_fmh (13)
Tovább bővült a Mészáros csoport agrár portfóliója / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Mészáros csoport közleménye szerint a Talentis Agro célja, hogy hazánk legnagyobb élelmiszer- és takarmányalapanyag-előállítójává váljon, és ennek érdekében expanzív, kül- és belföldi jelenlétre törekszik. A csoport céljai között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes a további stabil növekedésre.

Ennek érdekében történt az a 2025. szeptember 17-én sikeresen lezárult adásvétel is, amelynek eredményeképpen mostantól a Talentis Agro csoport égisze alatt folytatja működését a Gyulai Agrár Zrt., amely elsősorban tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik.

„A Gyulai Agrár Zrt. eddigi tevékenysége és regionális tapasztalatai alapján jól illeszkedik az agráriumban piacvezető Talentis Agro csoport üzleti portfóliójába. A Mészáros csoporton belüli szinergiák kihasználása pedig hosszú távon biztosítani tudja a vállalkozás stabilitását, eredményességét, további fejlődését és a munkahelyek megőrzését” – idézte a közlemény Mészáros Lőrinc tulajdonost.

Ezt kell tudni a Mészáros csoport új tagjáról

Az akvizíciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti mezőgazdasági tevékenységét Békés vármegyében, a Gyulai Agrár Zrt. pedig készen áll, hogy az új tőkeerős tulajdonos segítségével új beruházási projekteket is véghez vigyen.

A Gyulai Agrár Zrt.-t 2000-ben alapították meg, állandó alkalmazottainak száma 88 fő, a tevékenységéhez szükséges eszközökkel, kiszolgáló létesítményekkel, köztük fejőházzal, szárítóval és tárolóval is rendelkezik, több mint 1500 hektár művelt területen gazdálkodik, évi 8 millió liter tejet állít elő 800 tejelőmarha-állománnyal. Cégprofiljába növénytermesztés is tartozik, az állattartáshoz szükséges abrak zömét a vállalat saját maga termeli meg. Ezen kívül mezőgazdasági szolgáltatást nyújtanak, amelynek keretében a vonzáskörzetében gazdálkodó farmoknak gépi munkát, input anyag eladást, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást biztosít.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu