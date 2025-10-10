Magyarország egyik legnagyobb építkezése: robbant a botrány, százmilliárdok mennek a semmibe? Kiderült az igazság, teljes a tévedés – megszólalt LázárJános minisztériuma

A napokban több sajtótermék is beszámolt arról, hogy a nettó 306 milliárd forintból épül mohácsi Duna-hídon mindössze napi 600 autó fog átkelni a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint. A hírre egy lakossági fórumon reagált Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is részletes tájékoztatást adott. Ezekből kiderül, hogy az említett cikkek több ponton elavult vagy pontatlan adatokra hivatkoznak.

Nem kerül 306 milliárd forintba egy híd

Lázár János Siklóson kérdésre válaszolva elmondta, hogy a híd nem öncélú beruházás, hanem kulcsfontosságú része a magyar–szerb–nyugat-európai teherforgalmi útvonalnak. A cél, hogy a jelenlegi egyetlen röszkei határátkelőt három részre osszák (Röszke, Kelebia, Hercegszántó), és így a szerb forgalom Mohácson keresztül, az M6-os autópályán juthasson Nyugat-Európába. Ez szerinte komoly logisztikai és gazdasági előnyt hoz majd Bajának, Mohácsnak és az egész térségnek.

A miniszter kiemelte, hogy

a mohácsi híd jelenlegi nettó 306 milliárd forintos költsége magában foglalja a rávezető és a további útvonalak építését is, tehát nem csak magát a hídszerkezetet, ahogy azt többen megírták.

A szerződést ő maga írta alá, és kijelentette, hogy a Duna Aszfalt profitmarzsa legfeljebb 10 százalék, ami szerinte elfogadható és nyilvánosan is ellenőrizhető. Lázár hangsúlyozta, hogy célja a magyar építőipar és vállalkozások erősítése, mert a ’90-es években a külföldi cégek „kirabolták” az országot. Azt mondta, magyar politikusként kötelessége, hogy amennyire lehet, magyar cégek építsenek utakat, hidakat, és a profit az országban maradjon.

Védelmébe vette a céget és vezetőjét, Szíjj Lászlót, mondván: ők képesek felvenni a versenyt a külföldi építőipari óriásokkal (Strabag, Swietelsky, Colas), és a megtermelt nyereséget magyar projektekbe fektetik vissza, például az M1-es autópálya nyolcsávosításába.

A KSH adatai szerint a 2015-ben Magyarországon regisztrált gépjárművek száma 3 886 341, ami 2024-ben 5 198 678 darabra nőtt – ez egy 33,8 százalékos növekedés, és akkor a 2025-ös adatokat még nem is tudjuk. Ez már önmagában befolyásolja a mohácsi Duna-hídon áthaladó forgalom nagyságát.