Történelmi pillanat a budapesti tőzsdén: áttörte az üvegplafont a 4iG

Történelmi magasságba tört pénteken a 4iG részvényárfolyama, először lépte át a 3000 forintos álomhatárt a technológiai cég kurzusa délután négy óra után néhány perccel.

Fotó: 4iG

A cégről amúgy folyamatosan érkeznek a hírek. Legutóbb kedden került a címlapokra a hadiipari szegmensét folyamatosan kiépítő csoport. A kormány ugyanis nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a Rába Járműipari Holding felvásárlását, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól.

A 4iG emellett a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába feletti irányításszerzéshez.