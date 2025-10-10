Történelmi pillanat a budapesti tőzsdén: áttörte az üvegplafont a 4iG

Történelmi magasságba tört pénteken a 4iG részvényárfolyama, először lépte át a 3000 forintos álomhatárt a technológiai cég kurzusa délután négy óra után néhány perccel.
A cégről amúgy folyamatosan érkeznek a hírek. Legutóbb kedden került a címlapokra a hadiipari szegmensét folyamatosan kiépítő csoport. A kormány ugyanis nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a Rába Járműipari Holding felvásárlását, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól.
A 4iG emellett a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába feletti irányításszerzéshez.
A Rába-akvizíció mellett a 4iG csoport más hadiipari felvásárlásai is nemzetstratégiai besorolást kaptak: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. irányítást szerezhet az N7 Defence Holding, a Hirtenberger Defence Systems, valamint a VAB Kft. felett is.
A 4iG ezzel a magyar védelmi ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat, miközben fokozatosan integrálja a hadiipari, informatikai és távközlési érdekeltségeit.
Egy évvel ezelőtt 785 forinton állt a 4iG árfolyama, s augusztus 27-én törte át a 2000 forintos lélektani határt. Egy év alatt közel négyszeresére, egy bő hónap alatt pedig 50 százalékkal erősödött a részvény.
