4iG

Történelmi pillanat a budapesti tőzsdén: áttörte az üvegplafont a 4iG

Kerek számhoz ért a kurzus. Legutóbb hadiipari részlegével kapcsolatban került a portálok címlapjára a 4iG.
Murányi Ernő
2025.10.10, 16:05
Frissítve: 2025.10.10, 16:28

Történelmi magasságba tört pénteken a 4iG részvényárfolyama, először lépte át a 3000 forintos álomhatárt a technológiai cég kurzusa délután négy óra után néhány perccel.

drón, 4ig, protar
Fotó: 4iG

A cégről amúgy folyamatosan érkeznek a hírek. Legutóbb kedden került a címlapokra a hadiipari szegmensét folyamatosan kiépítő csoport. A kormány ugyanis nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a Rába Járműipari Holding felvásárlását, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól. 

A 4iG emellett a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába feletti irányításszerzéshez.

A Rába-akvizíció mellett a 4iG csoport más hadiipari felvásárlásai is nemzetstratégiai besorolást kaptak: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. irányítást szerezhet az N7 Defence Holding, a Hirtenberger Defence Systems, valamint a VAB Kft. felett is. 

A 4iG ezzel a magyar védelmi ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat, miközben fokozatosan integrálja a hadiipari, informatikai és távközlési érdekeltségeit.

Egy évvel ezelőtt 785 forinton állt a 4iG árfolyama, s augusztus 27-én törte át a 2000 forintos lélektani határt. Egy év alatt közel négyszeresére, egy bő hónap alatt pedig 50 százalékkal erősödött a részvény.

 

