Kulcsfontosságú döntés születik Magyarországról, a Wall Streeten elindult a gyorsjelentési szezon

A Központi Statisztikai Hivatal több fontos jelentést is közzétesz a magyar gazdaság állapotáról, miközben a tengerentúlon beindult a gyorsjelentési szezon. Az S&P felülvizsgálja Magyarország államadós-besorolását, a Fed pedig kiadja a friss bézs könyvet.
P. A. R.
2025.10.10., 16:18

Az S&P hitelminősítő a mai napon, piaczárás után teszi közzé a magyar adósbesorolásról szóló friss értékelését. Az S&P áprilisban a magyar adóskockázati besoroláshoz kapcsolódó kilátást semlegesről negatívra rontotta. Az indoklásban a külső és költségvetési stabilitás növekvő kockázata volt hangsúlyos. Az elemzők várakozásai szerint a hitelminősítő nem fog változtatni hazánk jelenlegi besorolásán. Eközben az Egyesült Államokban is izgalmas hetek következnek, hiszen kezdődik a gyorsjelentési szezon.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Magyarországon a friss fizetési adatok kerülnek a fókuszba. Az idei évben végig erős volt a bérdinamika, két hónap kivételével 9 százalék feletti bruttó béremelkedést láthattunk. Az MBH Elemzési Centrum elemzői szerint folytatódhat ezt a trend. Figyelembe véve az azonos havi inflációs adatot, ez nagyjából 5 százalékos reálbér-növekedést jelentene. Az erős bérdinamikával összefügghet, hogy a GKI legfrissebb felmérése alapján a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése érdemben javult. A bérek emelkedése pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, többek között a kiskereskedelmi forgalom által. Ám egyelőre a kiskereskedelmi adatok nem mindig azt mutatják, hogy a többletjövedelmet a boltokban költik el a fogyasztók.

Európából több fontos adatot is közöl az Eurostat. Ilyen például az európai infláció alakulásáról szóló jelentés, amely október 17-én lát napvilágot. Emellett az uniós ipari termelésről is bővebb tájékoztatást kapunk szerdán. Ha az európai ipar a kilábalás jeleit mutatja, az jó hír lehet a magyar gazdaság számára is.

Rendkívül fontos lesz kedden a ZEW hangulatindex alakulása. Az elmúlt hetek nem éppen arról szóltak, hogy pozitív gazdasági mutatókat közöltek volna Németországban. A hónap elején a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexet ugyan felfelé módosították, de a szolgáltatóipari mutatót lefelé változtatták. A héten pedig az ipari adatok okoztak csalódást, mind a rendelési volumen, mind a termelés jóval alulmúlta a várakozásokat. A hírekben már recessziós félelmek is megjelentek, így abszolút nem lepődnénk meg, ha a gazdasági szereplők is mérsékelten pozitívan értékelnék a kilátásokat.

Elrajtolt a gyorsjelentési szezon a Wall Streeten, kiderül, hogy folytatódik-e a Fed-kamatvágás

Az Egyesült Államokban zakatol tovább a gyorsjelentési szezon. A Delta Airlines indította a sort, a jövő héten pedig a bankok kerülnek a reflektorfénybe. Többek között a JPMorgan, a Bank of America és a Morgan Stanley is közzéteszi friss gyorsjelentését. A szakértők mérsékelt növekedést várnak a pénzintézetektől, bár a bevételek szinte biztos, hogy növekedést mutatnak majd.

Ki kell még emelni a Fed bézs könyvét, melyet szerda este adnak ki. A bézs könyvet évente nyolc alkalommal teszi közzé a Federal Reserve, hogy átlátható képet adjon az amerikai gazdaság állapotáról. A dokumentumban nem statisztikai adatok szerepelnek, hanem a gazdasági szereplők konkrét jelentéseit összegzi a Fed. A bézs könyv az általános statisztikáknál gyorsabban tudja közölni a gazdasági fordulópontokat, így a Fed kormányzótanácsa számára rendkívül fontos a kamatpolitika meghatározásakor. A jelentés akár azt is jelezheti, hogy a jegybank szerepét betöltő testület folytatja-e a szeptemberben megkezdett kamatvágást.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

 

7 perc
