Bejelentés Svájcban: Európa elismerte Magyarországot, áttörés előtt a geotermikus energia – rohamtempóban váltja ki a földgázt, készülhetnek a települések

Budapest ad otthont az Európai Geotermikus Kongresszus (EGC) 2028-as, soron következő alkalmának – jelentették be 2025. október 9-én, a háromévente esedékes nívós konferencia idei zárónapján Zürichben. A helyszínválasztás Magyarország elért eredményeinek és kimagasló elköteleződésének elismerése is egyben, hiszen hazánk az első öt európai ország közé tartozik a közvetlen földhőhasznosításban.

Fotó: Wikipedia

Az EGC több mint 1200 résztvevővel a legnagyobb európai geotermikus tudományos konferencia és ipari expó, ahol a szereplők mind szakpolitikai, mind piaci, mind akadémiai területről képviseltetik magukat a legújabb innovációk, tudományos és ipari fejlesztések megvitatása és kapcsolatépítés céljából.

A kongresszust először 1999-ben rendezték meg az 1996-os konferencia utódjaként, ami a 2003-ban Szegeden tartott második alkalom után huszonöt évvel tér vissza újra Magyarországra. Magyarország fővárosa mellett az EGC 2028 házigazdájának szerepéért öt másik európai pályázó – Dublin, Glasgow, Hága, Porto és Szófia – volt versenyben.

A pályázatot a kongresszus szervezésében is közreműködő, a teljes európai szektort lefedő Európai Geotermikus Energia Tanács (EGEC) vezetősége bírálta el. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Energiaügyi Minisztérium és a Magyar Bányászati Szövetség alkotta konzorcium által benyújtott pályázat a legmagasabb elérhető pontszámmal nyerte el a rendezés lehetőségét.

A döntéshozatalkor a pályázatot egységesen támogató hazai geotermikus szektor, a nemzeti földhőpiac jelenlegi helyzete és kilátásai, valamint a további fejlődés magas fokú kormányzati, szakpolitikai támogatása is Magyarország mellett szólt.

Magyarország éllovas a régióban

Magyarország már most a régió vezető országának számít a mintegy 1,1 gigawatt beépített geotermikus teljesítménnyel. A Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján, a geotermikus fejlesztéseknek köszönhetően 2035-ig évente akár egymilliárd köbméter földgáz kiváltása is megvalósulhat. Az engedélyezési rendszer megújításának és a pénzügyi ösztönzőknek köszönhetően további gyors ütemű bővülésre lehet számítani.