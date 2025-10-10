Deviza
EUR/HUF390.47 -0.16% USD/HUF337.5 -0.2% GBP/HUF448.23 -0.36% CHF/HUF418.94 -0.13% PLN/HUF91.7 -0.2% RON/HUF76.69 -0.05% CZK/HUF16.08 +0.2% EUR/HUF390.47 -0.16% USD/HUF337.5 -0.2% GBP/HUF448.23 -0.36% CHF/HUF418.94 -0.13% PLN/HUF91.7 -0.2% RON/HUF76.69 -0.05% CZK/HUF16.08 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,721.96 +0.33% MTELEKOM1,800 +1.56% MOL2,756 +0.07% OTP29,590 -0.27% RICHTER10,540 +1.23% OPUS546 +1.28% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS156.5 +0.96% WABERERS4,900 0% BUMIX9,528.49 -0.07% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,196.89 +0.38% BUX101,721.96 +0.33% MTELEKOM1,800 +1.56% MOL2,756 +0.07% OTP29,590 -0.27% RICHTER10,540 +1.23% OPUS546 +1.28% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS156.5 +0.96% WABERERS4,900 0% BUMIX9,528.49 -0.07% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,196.89 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földhő
geotermikus energia
Svájc
Magyarország
földgáz

Bejelentés Svájcban: Európa elismerte Magyarországot, áttörés előtt a geotermikus energia – rohamtempóban váltja ki a földgázt, készülhetnek a települések

Budapest lesz az Európai Geotermikus Kongresszus 2028-as helyszíne, amely a legnagyobb európai geotermikus tudományos és ipari konferencia, több mint ezerkétszáz résztvevővel. A döntést Magyarország kiemelkedő földhőhasznosítási eredményei alapozták meg.
VG
2025.10.10, 13:59
Frissítve: 2025.10.10, 14:29

Budapest ad otthont az Európai Geotermikus Kongresszus (EGC) 2028-as, soron következő alkalmának – jelentették be 2025. október 9-én, a háromévente esedékes nívós konferencia idei zárónapján Zürichben. A helyszínválasztás Magyarország elért eredményeinek és kimagasló elköteleződésének elismerése is egyben, hiszen hazánk az első öt európai ország közé tartozik a közvetlen földhőhasznosításban.

Magyarország rendezi Európa legjelentősebb geotermikus rendezvényét
Fotó: Wikipedia

Az EGC több mint 1200 résztvevővel a legnagyobb európai geotermikus tudományos konferencia és ipari expó, ahol a szereplők mind szakpolitikai, mind piaci, mind akadémiai területről képviseltetik magukat a legújabb innovációk, tudományos és ipari fejlesztések megvitatása és kapcsolatépítés céljából.

A kongresszust először 1999-ben rendezték meg az 1996-os konferencia utódjaként, ami a 2003-ban Szegeden tartott második alkalom után huszonöt évvel tér vissza újra Magyarországra. Magyarország fővárosa mellett az EGC 2028 házigazdájának szerepéért öt másik európai pályázó – Dublin, Glasgow, Hága, Porto és Szófia – volt versenyben. 

A pályázatot a kongresszus szervezésében is közreműködő, a teljes európai szektort lefedő Európai Geotermikus Energia Tanács (EGEC) vezetősége bírálta el. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Energiaügyi Minisztérium és a Magyar Bányászati Szövetség alkotta konzorcium által benyújtott pályázat a legmagasabb elérhető pontszámmal nyerte el a rendezés lehetőségét.

A döntéshozatalkor a pályázatot egységesen támogató hazai geotermikus szektor, a nemzeti földhőpiac jelenlegi helyzete és kilátásai, valamint a további fejlődés magas fokú kormányzati, szakpolitikai támogatása is Magyarország mellett szólt.

Magyarország éllovas a régióban

Magyarország már most a régió vezető országának számít a mintegy 1,1 gigawatt beépített geotermikus teljesítménnyel. A Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján, a geotermikus fejlesztéseknek köszönhetően 2035-ig évente akár egymilliárd köbméter földgáz kiváltása is megvalósulhat. Az engedélyezési rendszer megújításának és a pénzügyi ösztönzőknek köszönhetően további gyors ütemű bővülésre lehet számítani. 

Az előttünk álló időszakban a települési és távfűtési kapacitás a duplájára, az áramtermelő képesség a tíz-hússzorosára nőhet. A 2028-as budapesti kongresszus lehetőséget teremt az első eredmények összegzésére, bemutatására, emellett szolgálja Magyarország régiós és európai szerepének erősítését, a hazai vállalatok nemzetközi piacra lépésének felgyorsítását és a magyar kutatók eredményeinek megismertetését is.

Mennyibe kerülnek a lakosság által kedvelt hőszivattyúk? – pontos a kép!

A háztartások, lakóközösségek és vállalkozások szintjén az energiabiztonság fontos eszköze az önálló energiatermelés. Magyarországon e téren a napelemeken van a hangsúly, de terjed a föld hőjének hasznosítása is. A Világgazdaság most friss hőszivattyúárakat közöl a Hőszivattyú Portáltól kapott információ alapján. A piacfelmérés a lakossági igényekre összpontosított.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu