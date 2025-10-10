Putyin közölte a világgal: Oroszországnak új atomfegyvere van

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke Tádzsikisztánban tartott beszédet. Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak – jelentette a TASZSZ Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatójáról, Tádzsikisztáni látogatása során.

Vlagyimir Putyin egy új szuperszonikus nukleáris fegyver tesztelési folyamatáról árult el részleteket / Fotó: AFP

Úgy gondolom, hamarosan lehetőségünk lesz bejelenteni az új fegyvert, amelyet korábban már bejelentettünk. Megjelent, és jelenleg teszteljük. A tesztek sikeresen zajlanak

– mondta az orosz vezető.

Putyin büszke a nukleáris fegyverarzenáljára

Putyin hangsúlyozta, hogy az interkontinentális komponens tekintetében, a tengeren és a levegőben Oroszország fegyverzetének újszerűsége és modernsége „nagyon magas szinten” van.

Nukleáris elrettentő eszközeink újszerűsége magasabb, mint bármely más nukleáris államé. És mindezt nagyon aktívan fejlesztjük. Amit korábban, az elmúlt években mondtam, az mind fejlődik, megvalósítjuk

– hangsúlyozta az orosz elnök.

A problémás tádzsikisztáni látogatás

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért az ország nem tett eleget a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által rárótt kötelezettségeinek, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten hivatalos látogatáson járt Dusanbéban. Az ICC korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen az Ukrajna elleni háború során elkövetett háborús bűnök miatt, különösen a civil lakosság deportálásával kapcsolatban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Kreml szerint a tádzsikisztáni látogatás „baráti kapcsolatokat erősített”, Brüsszel szerint viszont a nemzetközi jog súlyos megsértése történt. Az Európai Unió külügyi szolgálata elítélte, hogy Tádzsikisztán nem hajtotta végre a Vlagyimir Putyin elleni elfogatóparancsot.