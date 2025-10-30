A Lukoil rájött, hogyan lakhat jól a kecske úgy, hogy a káposzta is megmaradjon
A Lukoil csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a svájci székhelyű Guvnor energiakereskedelmi cégnek. A vevő tökéletes választás: a cég egyik társalapítója az a Gennagyij Timcsenko orosz milliárdos, aki Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese, és akire a Krím-félsziget 2014-es elfoglalása miatt nyugati szankciókat szabtak ki, így el kellett adnia a részesedését.
Donald Trump amerikai elnök a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot, a Lukoil mellett a Rosznyeftyet sújtotta büntetőintézkedésekkel, hogy a bevétel elapasztásával kényszerítse tárgyalóasztalhoz Moszkvát az ukrajnai tűzszünet érdekében. Válaszképpen a Lukoil közölte, hogy eladja külföldi érdekeltségeit, ami egy magyarországi céget is érint.
Az október 22-én bejelentett amerikai szankciók mindössze egy hónapos határidőt adnak a két orosz vállalatnak külföldi üzleti tevékenységük leállítására, ellenkező esetben súlyos büntetésekkel kell számolniuk.
A határidő november 21.
A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttel együtt Moszkva nyersolaj-exportjának körülbelül kétharmadát adja, emlékeztetett tudósításában a Politico.
A Lukoil érdekeltségeinek eladását Moszkvának is jóvá kell hagynia
A Reuters szerint a tervezett eszközeladás az eddigi legjelentősebb lépés egy orosz vállalat részéről, amely az Ukrajnában folyó háború miatt bevezetett nyugati szankciók eredményeként jött létre.
„A tranzakció főbb feltételeit a felek már korábban megegyezték. A Lukoil elfogadta az ajánlatot, és vállalta, hogy nem folytat tárgyalásokat más potenciális vevőkkel” – nyilatkozta a Lukoil a Gunvor ajánlatáról.
A Gunvor megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a Lukoillal külföldi eszközeinek esetleges megvásárlásáról. Az üzletet még az illetékes orosz hatóságoknak is jóvá kell hagyni.
A brit hírügynökség szerint sok más kereskedelmi vállalathoz, például a Vitolhoz és a Trafigurához hasonlóan a Gunvor is jelentős nyereségre tett szert az olaj- és gázárak emelkedéséből az ukrajnai háború kitörése után.
Ezeket a nyereségeket arra használták fel, hogy
- finomítókat,
- olajmezőket,
- erőműveket
- és szélerőműparkokat
vásároljanak.
Az egész világot behálózza a vagyon
A moszkvai székhelyű Lukoil a globális olajtermelés mintegy 2 százalékát adja. Legnagyobb külföldi eszköze az iraki Nyugat-Kurna 2 olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik.
Az orosz Interfax hírügynökség jelentése szerint a mező termelése áprilisban meghaladta a napi 480 000 hordót, és a Lukoil sok külföldi céggel ellentétben nem evakuálta ottani dolgozóit az izraeli–iráni konfliktus idején.
A társaság tulajdonában van továbbá a napi 190 000 hordó kapacitású bolgár burgaszi finomító, amely a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.
A Lukoil olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába, valamint a törökországi STAR finomítóba,
amely az azerbajdzsáni állami olajvállalat, a SOCAR tulajdonában van és nagymértékben függ az orosz nyersolajtól.
A Lukoil részesedéssel rendelkezik emellett olajterminálokban és kiskereskedelmi üzemanyagláncokban Európában, valamint különböző projektekben Közép-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában.