Rájöttek, hogyan lehet készpénzre váltani a SZÉP-kártyát: nagyon nem tetszett a NAV-nak – furmányosan csapott le a bűnbandára

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés vezette az ellenőröket egy közösségi médiás, egy több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.

A NAV fellépett a SZÉP-kártyás visszaélések ellen / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adóhatóság pénteki közleménye szerint a NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket.

A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak. A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.

Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak.

Nagyszabású akció keretében csap le a NAV

A szeptember 29-én kezdődő héten sem pihenhetnek az adóhivatal adóellenőrei, így azok sem, akiket fel fognak keresni. A NAV az Adótraffipax nevű oldalon teszi közzé a tervezett ellenőrzéseit, ezeket az Üzletem portál ismerteti.

Mint írja, az Adótraffipax friss bejegyzéseiből kiderül, hogy hol és kik számíthatnak nagyobb valószínűséggel operatív ellenőrzésre a 40. héten. A tervek szerint jogkövetési vizsgálatok és próbavásárlások várhatók.