Légitársaságok tucatjai száműzik a power bank-ot: ez áll a döntés hátterében – magyarok tömegeit érinti

Emirates légitársaság 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor az Emirates továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal – írta keddi közleményében az Egyesült Arab Emírségekből származó légitársaság.
A power bank olyan hordozható, újratölthető eszköz, amelyet elsősorban okostelefonok, táblagépek, laptopok és kamerák töltésére használnak. Az Emirates utasai továbbra is felvihetnek a fedélzetre egy darab power banket, azonban szigorú feltételek mellett. Ezeket az eszközöket a fedélzeten tilos használni, vagyis utazásunk során nem lehet velük más készülékeket tölteni, és nem lehet őket sem az ülés alatti, sem a repülőgépek beépített áramforrásáról tölteni.
Az Emirates nem az első légitársaság, amely ilyen döntést hoz, a közelmúltban többek között a Singapore Airlines, az AirAsia, és a China Airlines is betiltotta vagy korlátozta a power bank használatát.
A légitársaság tájékoztatása szerint az alábbiak szerint módosul a vállalat power bankekre vonatkozó szabályozása:
Az Emirates légitársaság döntése sok magyar utast érint, Budapest és Dubaj között napi szinten repülnek a járatai.
Az Emirates a légiközlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére hivatkozva hozta meg döntését. A társaság egy átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően határozott a szigorítás bevezetéséről. Kiemelték, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.
Mivel a power bankek többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll az úgynevezett hőelszabadulás kockázata. Ez azt jelenti, hogy a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz, melynek következtében tűz, robbanás vagy mérgező gázok szabadulhatnak fel. Miközben az okostelefonok és fejlettebb eszközök rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, sok alapmodellű power bank nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal.
Az Emirates új előírásának célja, hogy jelentősen csökkentse a fedélzeti tűzesetek kockázatát, megakadályozva a power bankek használatát a levegőben. Mivel az új szabályozás szerint az eszközök kizárólag könnyen hozzáférhető helyen – az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alatti táskában – tárolhatók, a személyzet gyorsan és hatékonyan be tud avatkozni egy esetleges vészhelyzet esetén.
A légitársaságok többsége a biztonsági kockázatok mérséklése miatt szigorít, a dél-koreai Air Busan azonban egy konkrét eset miatt vezette be a tiltást. Januárban a légitársaság Busanból Hongkongba induló járatán még a felszállás előtt tűz ütött ki. A Reuters akkori beszámolója szerint az egyik légiutas-kísérő észlelte a repülőgép hátuljában. az egyik bal oldalán található felső poggyásztartóban a tüzet. Az Airbus A321ceo repülőgépről mind a 169 utast és a hét fős legénységet sikerült vészkijáraton keresztül kimenekíteni, így személyi sérülés nem történt. Tekintve azonban, hogy a gép szinte teljesen kiégett, így ha a tűz akkor keletkezik, amikor a gép már e levegőben van, minden bizonnyal elkerülhetetlen lett volna a tragédia.
A vizsgálatok márciusban zárultak le, és megállapították, hogy a tüzet egy power bank okozta. A Katari légügyi hatóság márciusi közleménye szerint számos ázsiai légitársaság a vizsgálati jelentés nyilvánosságra kerülése után a power bankokkal kapcsolatos szaabályozás jelentős szigorításába kezdett.
