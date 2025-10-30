Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF336.02 +0.3% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF419.11 +0.08% PLN/HUF91.53 -0.12% RON/HUF76.41 -0.05% CZK/HUF15.96 +0.08% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF336.02 +0.3% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF419.11 +0.08% PLN/HUF91.53 -0.12% RON/HUF76.41 -0.05% CZK/HUF15.96 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11% BUX106,989.61 -0.14% MTELEKOM1,780 -1.11% MOL2,996 -0.6% OTP31,720 +0.06% RICHTER10,450 +0.48% OPUS557 +0.91% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,560 +5.7% BUMIX9,891.07 -0.76% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,291.44 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NKFH
termékvisszahívás
ásványvíz
fogyasztóvédelem

Népszerű ásványvizet hívott vissza a fogyasztóvédelem – emiatt tilos az elfogyasztása

Az Auchanban forgalmazott ásványvizet vonták ki a forgalomból. Az NKFH nyomon követi a termékek további sorsát.
VG
2025.10.30, 15:25

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálaton mikrobiológiai eltérést mutattak ki – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtöki tájékoztatásából.

Termékvisszahívás - Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L mikrobiológiai eltérés miatt NKFH fogyasztóvédelem
Erre az ásványvízre vonatkozik a termékvisszahívás / Fotó: NKFH

A közlemény szerint a kiskereskedelmi lánc a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását, az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 liter
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Az Auchan és a fogyasztóvédelem azt kéri a fogyasztóktól, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt semmiképen ne fogyasszák el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu